Revenue Collection: राजस्थान के इस विभाग ने रचा नया कीर्तिमान, 4404.98 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित

Mining Department: जयपुर। राज्य सरकार के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले खान एवं भूविज्ञान विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक का सर्वाधिक राजस्व अर्जित किया है। विभाग द्वारा 8 अक्टूबर तक 4404 करोड़ 98 लाख रुपए का राजस्व संग्रहित किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 60 करोड़ रुपए अधिक है। यह आंकड़ा अब तक का सर्वाधिक राजस्व है, जो विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार और बेहतर निगरानी का परिणाम है।