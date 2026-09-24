Healthcare Fraud: एक ही दिन दो अस्पतालों में ड्यूटी से लेकर फर्जी सिग्नेचर तक, RGHS ने पकड़ीं कई अनियमितताएं

Medical Claims: जयपुर. राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) में अनावश्यक जांचों और संदिग्ध क्लेम पर रोक लगाने के लिए लागू की गई प्री-अथराइजेशन व्यवस्था का असर सामने आया है। 15 जुलाई से लागू व्यवस्था के बाद योजना के तहत क्लेम में 47 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। ₹2,000 से अधिक की जांचों के लिए प्री-अथराइजेशन अनिवार्य किए जाने के साथ ही डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए अस्पतालों और चिकित्सकों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के साथ योजना के नियमों का पालन सुनिश्चित करना भी विभाग की प्राथमिकता है। RGHS के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजीलाल अटल ने बताया कि डिजिटल सिस्टम के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।