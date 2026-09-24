24 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Food Safety: अस्पतालों में मरीजों को अब मिलेगा सुरक्षित खाना, 24 से 30 सितंबर तक कैंटीन-रेस्टोरेंट की होगी सघन जांच

Shuddh Aahar Milawat Par Waar: ‘शुद्ध आहार–मिलावट पर वार’ अभियान: अस्पतालों के अंदर और बाहर खाद्य प्रतिष्ठानों पर चलेगा विशेष जांच अभियान। अस्पतालों की कैंटीन से लेकर आसपास के भोजनालय तक जांच के घेरे में, लिए जाएंगे खाद्य पदार्थों के नमूने।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Sep 24, 2026

Food Safety

Photo AI

Rajasthan Food Safety: जयपुर. अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को अब भोजन की गुणवत्ता को लेकर भी राहत मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में ‘शुद्ध आहार–मिलावट पर वार’ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग 24 से 30 सितंबर तक अस्पतालों के अंदर और आसपास संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों की विशेष जांच करेगा। इस दौरान सरकारी और निजी अस्पतालों की कैंटीन, कैफेटेरिया, भोजनालय, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया जाएगा।


अभियान का उद्देश्य मरीजों और उनके परिजनों को स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मरीजों के स्वास्थ्य के साथ किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। अस्पतालों में इलाज के साथ भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी है।


प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने कहा कि अस्पतालों के अंदर और आसपास संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित निगरानी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मरीजों और उनके परिजनों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।


खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने सभी जिलों में 24 से 30 सितंबर तक विशेष निरीक्षण एवं नमूनीकरण अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अभियान के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ उनके भंडारण की व्यवस्था भी जांची जाएगी। खाद्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोगों की व्यक्तिगत स्वच्छता और परिसर की साफ-सफाई भी जांच के दायरे में रहेगी।


इसके अलावा खाद्य प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले पेयजल की गुणवत्ता, कच्चे और पके खाद्य पदार्थों के रख-रखाव तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों की पालना की भी जांच की जाएगी। अधिकारियों को आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थों के नमूने लेने के निर्देश दिए गए हैं।


विभाग की टीम यह भी देखेगी कि खाद्य पदार्थ सुरक्षित तरीके से रखे गए हैं या नहीं और उन्हें तैयार करने तथा परोसने में निर्धारित मानकों का पालन किया जा रहा है या नहीं। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अभियान के दौरान अस्पताल परिसरों के साथ-साथ आसपास के इलाकों में संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों पर भी विशेष नजर रहेगी। विभाग का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य केवल मिलावट पकड़ना नहीं, बल्कि अस्पताल आने वाले मरीजों, उनके परिजनों और आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य प्रतिष्ठानों में मानकों की नियमित पालना सुनिश्चित करना है।

School Timing Change: राजस्थान के स्कूलों का 1 अक्टूबर से बदलेगा समय, इधर उठी स्कूल समय परिवर्तन की भी मांग

ये भी पढ़ें
school timening change

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Sept 2026 03:16 pm

Published on:

24 Sept 2026 03:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Food Safety: अस्पतालों में मरीजों को अब मिलेगा सुरक्षित खाना, 24 से 30 सितंबर तक कैंटीन-रेस्टोरेंट की होगी सघन जांच

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weather Update : राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, 28-29 सितंबर को इन जिलों में बारिश की संभावना

weather update rajasthan these district 27 sept 28 sept 29 sept rain alert
जयपुर

जंगल में सुनहरा हिरण और रंगीन कल्पनाएं

जंगल में सुनहरा हिरण और रंगीन कल्पनाएं
किड्स

Healthcare Fraud: एक ही दिन दो अस्पतालों में ड्यूटी से लेकर फर्जी सिग्नेचर तक, RGHS ने पकड़ीं कई अनियमितताएं

Rajasthan RGHS Update Sri Ganganagar district is also on audit team radar You surprised to know corruption methods
जयपुर

राजस्थान: मानसून की विदाई के बीच सूरज का सितम, बाड़मेर में गर्मी ने तोड़ा रेकॉर्ड

jaipur patrika image
जयपुर

Rescue Operation: कुएं की गहराई 90 फीट, दीवारें कच्ची और हर पल खतरा… सिविल डिफेंस की हिम्मत ने बचा ली चार जिंदगियां

Rescue Operation
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.