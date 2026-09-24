Food Safety: अस्पतालों में मरीजों को अब मिलेगा सुरक्षित खाना, 24 से 30 सितंबर तक कैंटीन-रेस्टोरेंट की होगी सघन जांच

Rajasthan Food Safety: जयपुर. अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को अब भोजन की गुणवत्ता को लेकर भी राहत मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में ‘शुद्ध आहार–मिलावट पर वार’ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग 24 से 30 सितंबर तक अस्पतालों के अंदर और आसपास संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों की विशेष जांच करेगा। इस दौरान सरकारी और निजी अस्पतालों की कैंटीन, कैफेटेरिया, भोजनालय, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया जाएगा।