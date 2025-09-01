RGHS Update : ‘आरजीएचएस की कैशलेस सेवाएं ही निलंबित’, आरएएचए की बैठक में मरीजों के लिए कही बड़ी बात

RGHS Update : राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस की कैशलेस सेवाएं निलंबित की गई हैं, मरीजों की देखभाल बंद नहीं हुई है। आरजीएचएस भारत की अनूठी योजना है। यदि इसे पारदर्शी, समयबद्ध भुगतान और हितधारकों के प्रति सम्मान के साथ लागू किया जाए तो राजस्थान ही नहीं पूरे देश के लिए एक मॉडल बन सकता है। ये बात रविवार को एसएमएस अस्पताल परिसर के जेएमए सभागार में राजस्थान एलायंस ऑफ हॉस्पिटल एसोसिएशंस की उच्च स्तरीय बैठक में पदाधिकारियों ने कही।