RGHS Update : ‘आरजीएचएस की कैशलेस सेवाएं ही निलंबित’, आरएएचए की बैठक में मरीजों के लिए कही बड़ी बात

RGHS Update : राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस की कैशलेस सेवाएं निलंबित की गई हैं, मरीजों की देखभाल बंद नहीं हुई है। आरजीएचएस भारत की अनूठी योजना है। यदि इसे पारदर्शी, समयबद्ध भुगतान और हितधारकों के प्रति सम्मान के साथ लागू किया जाए तो राजस्थान ही नहीं पूरे देश के लिए एक मॉडल बन सकता है। ये बात रविवार को एसएमएस अस्पताल परिसर के जेएमए सभागार में राजस्थान एलायंस ऑफ हॉस्पिटल एसोसिएशंस की उच्च स्तरीय बैठक में पदाधिकारियों ने कही।
आरजीएचएस की कैशलेस सेवाओं के निलंबन के सातवें दिन बैठक की शुरुआत में मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ.एससी पारीक ने कहा कि कई बार सरकार से संवाद हुआ लेकिन समाधान नहीं निकला इसलिए आरएएचए का गठन हुआ है। इस दौरान विभिन्न संगठनों के वक्ताओं ने एकजुटता का संदेश दिया।
वही, डॉ. मेंडिटट्टा, डॉ. राकेश कालरा, डॉ. कमल सैनी ने भी संबोधित किया। डॉ. राहुल कट्टा ने कहा कि भविष्य में कोई भी नया एमओयू तब तक साइन नहीं होगा जब तक उसमें अस्पतालों का हित सुरक्षित न हो।
वहीं, आइएमए के डॉ. एनके अग्रवाल, डॉ. एमपी शर्मा ने एकता की बात कही। बैठक में आइएमए राजस्थान, पीएचएनएचएस, उपचार, एएचपीआइ, जेएमए समेत कई संगठनों के पदाधिकारी, कई जिलों के निजी अस्पतालों के मालिक व प्रतिनिधि शामिल हुए।