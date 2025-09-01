Patrika LogoSwitch to English

RGHS Update : ‘आरजीएचएस की कैशलेस सेवाएं ही निलंबित’, आरएएचए की बैठक में मरीजों के लिए कही बड़ी बात

RGHS Update : 'राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस की कैशलेस सेवाएं निलंबित की गई हैं, मरीजों की देखभाल बंद नहीं हुई है।' आरएएचए की बैठक में मरीजों के लिए कही बड़ी बात।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 01, 2025

RGHS Update Cashless Services Suspended RAHA Meeting a Big Thing Said for Patients
एसएमएस अस्पताल परिसर के जेएमए सभागार में रविवार को राजस्थान एलायंस ऑफ हॉस्पिटल एसोसिएशंस की उच्च स्तरीय बैठक में पदाधिकारी। फोटो पत्रिका

RGHS Update : राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस की कैशलेस सेवाएं निलंबित की गई हैं, मरीजों की देखभाल बंद नहीं हुई है। आरजीएचएस भारत की अनूठी योजना है। यदि इसे पारदर्शी, समयबद्ध भुगतान और हितधारकों के प्रति सम्मान के साथ लागू किया जाए तो राजस्थान ही नहीं पूरे देश के लिए एक मॉडल बन सकता है। ये बात रविवार को एसएमएस अस्पताल परिसर के जेएमए सभागार में राजस्थान एलायंस ऑफ हॉस्पिटल एसोसिएशंस की उच्च स्तरीय बैठक में पदाधिकारियों ने कही।

कई बार सरकार से हुआ संवाद, समाधान नहीं निकला - डॉ. एससी पारीक

आरजीएचएस की कैशलेस सेवाओं के निलंबन के सातवें दिन बैठक की शुरुआत में मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ.एससी पारीक ने कहा कि कई बार सरकार से संवाद हुआ लेकिन समाधान नहीं निकला इसलिए आरएएचए का गठन हुआ है। इस दौरान विभिन्न संगठनों के वक्ताओं ने एकजुटता का संदेश दिया।

भविष्य में कोई नया एमओयू साइन नहीं होगा - डॉ. राहुल कट्टा

वही, डॉ. मेंडिटट्टा, डॉ. राकेश कालरा, डॉ. कमल सैनी ने भी संबोधित किया। डॉ. राहुल कट्टा ने कहा कि भविष्य में कोई भी नया एमओयू तब तक साइन नहीं होगा जब तक उसमें अस्पतालों का हित सुरक्षित न हो।

बैठक में कई जिलों के मालिक व प्रतिनिधि हुए शामिल

वहीं, आइएमए के डॉ. एनके अग्रवाल, डॉ. एमपी शर्मा ने एकता की बात कही। बैठक में आइएमए राजस्थान, पीएचएनएचएस, उपचार, एएचपीआइ, जेएमए समेत कई संगठनों के पदाधिकारी, कई जिलों के निजी अस्पतालों के मालिक व प्रतिनिधि शामिल हुए।

01 Sept 2025 09:07 am

