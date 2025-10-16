Rajasthan : रीको ने बदला नियम, बिजली कंपनियों को लगा बड़ा झटका, अब 1 रुपए टोकन राशि पर नहीं मिलेगा भूखंड

RIICO Changes Rules : रीको ने बदला नियम। रीको अब सुविधाओं के लिए बिजली कंपनियों को एक रुपए टोकन राशि पर जमीन नहीं देगा। नई व्यवस्था के तहत अब ग्रिड सब स्टेशन (जीएसएस) के लिए बिजली वितरण एवं प्रसारण कंपनियों को औद्योगिक क्षेत्र की मौजूदा दर पर ही भूमि आवंटित की जाएगी। इसके साथ ही इन्हें 10 साल का एकमुश्त इकोनॉमिक रेंट (आर्थिक किराया) भी देना होगा। रीको की इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कमेटी ने यह निर्णय किया है।