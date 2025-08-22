Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rising Rajasthan 2025: जयपुर में 2 दिन चलेगा राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव, प्रदेश में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

Rising Rajasthan 2025: राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 9 और 10 दिसंबर को जयपुर में 'राइजिंग राजस्थान' पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। इस दो-दिवसीय आयोजन में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और वैश्विक उद्योगपतियों से जुड़ने पर जोर दिया जाएगा।

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 22, 2025

Rising Rajasthan Conclave 2025
दो दिन चलेगा राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव (फोटो- पत्रिका)

जयपुर। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव अब तीन के बजाय दो ही दिन होगा। यह कॉन्क्लेव 9 व 10 दिसंबर को जयपुर में होगा। इस बार भी सरकार निवेशकों से संवाद के लिए देश-विदेश में रोड शो करेगी। दिल्ली, हैदराबाद, सूरत और कोलकाता के अलावा विदेश में संयुक्त अरब अमीरात में भी रोड शो होगा।

सरकार अगले वर्ष बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट ग्लोबल समिट करेगी, इसलिए इस वर्ष कॉन्क्लेव का एक दिन घटाया गया है। सरकार का मानना है कि इस आयोजन से रोजगार और नए अवसर बढ़ेंगे। साथ ही वैश्विक उद्योगपतियों के साथ 'डायलॉग कनेक्शन' भी होगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Cabinet Meeting: राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक कल, इन बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर
जयपुर
Cm Bhajanlal Sharma

अभी 4.25 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर

अब तक 4.25 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं। उद्योग विभाग के साथ सभी विभागों के लिए अगले तीन माह महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सरकार का टारगेट ज्यादा से ज्यादा निवेश पर काम करने का है। इसमें भी ऊर्जा विभाग की मुख्य भूमिका रहेगी। 35 लाख करोड़ में से 26 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव अकेले ऊर्जा सेक्टर के हैं।

ये होगा खास

  • युवा और महिला सशक्तीकरण पर सत्र
  • स्वास्थ्य, ऊर्जा, उद्योग और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर चर्चा
  • खनन और पेट्रोलियम से जुड़े प्री-समिट
  • प्रवासी राजस्थानी दिवस पर विशेष सत्र और अवॉर्ड
  • 2026 के प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट समिट का विजन रखेंगे
  • पैनल डिस्कशन, राउंड टेबल और फायरसाइट चैट

10 दिसंबर को पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस

10 दिसबर को पहली बार प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। इसमें देश और विदेश से आए प्रवासी राजस्थानी शामिल होंगे। व्यवसाय, विज्ञान, कला, संगीत और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में अच्छा काम करने वालों को प्रवासी राजस्थानी समान पुरस्कार दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Panchayat Elections New Update : पंचायत-निकाय चुनाव के लिए राजस्थान सरकार पहुंची हाईकोर्ट, आज होगी सुनवाई
जयपुर
Rajasthan Panchayat Body Elections New Update State government reached High Court today Hearing

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Rajasthan

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 11:25 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rising Rajasthan 2025: जयपुर में 2 दिन चलेगा राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव, प्रदेश में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.