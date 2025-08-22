Rising Rajasthan 2025: जयपुर में 2 दिन चलेगा राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव, प्रदेश में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

जयपुर। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव अब तीन के बजाय दो ही दिन होगा। यह कॉन्क्लेव 9 व 10 दिसंबर को जयपुर में होगा। इस बार भी सरकार निवेशकों से संवाद के लिए देश-विदेश में रोड शो करेगी। दिल्ली, हैदराबाद, सूरत और कोलकाता के अलावा विदेश में संयुक्त अरब अमीरात में भी रोड शो होगा।
सरकार अगले वर्ष बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट ग्लोबल समिट करेगी, इसलिए इस वर्ष कॉन्क्लेव का एक दिन घटाया गया है। सरकार का मानना है कि इस आयोजन से रोजगार और नए अवसर बढ़ेंगे। साथ ही वैश्विक उद्योगपतियों के साथ 'डायलॉग कनेक्शन' भी होगा।
अब तक 4.25 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं। उद्योग विभाग के साथ सभी विभागों के लिए अगले तीन माह महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सरकार का टारगेट ज्यादा से ज्यादा निवेश पर काम करने का है। इसमें भी ऊर्जा विभाग की मुख्य भूमिका रहेगी। 35 लाख करोड़ में से 26 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव अकेले ऊर्जा सेक्टर के हैं।
10 दिसबर को पहली बार प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। इसमें देश और विदेश से आए प्रवासी राजस्थानी शामिल होंगे। व्यवसाय, विज्ञान, कला, संगीत और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में अच्छा काम करने वालों को प्रवासी राजस्थानी समान पुरस्कार दिया जाएगा।