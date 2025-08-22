Rising Rajasthan 2025: जयपुर में 2 दिन चलेगा राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव, प्रदेश में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

अब तक 4.25 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं। उद्योग विभाग के साथ सभी विभागों के लिए अगले तीन माह महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सरकार का टारगेट ज्यादा से ज्यादा निवेश पर काम करने का है। इसमें भी ऊर्जा विभाग की मुख्य भूमिका रहेगी। 35 लाख करोड़ में से 26 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव अकेले ऊर्जा सेक्टर के हैं।