Rajasthan Accident: रक्षाबंधन के दिन भीषण सड़क हादसा, युवक की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम

पुलिस ने बताया कि युवक की पहचान अमित कुमार के रूप में हुई है, जो कि बिस्वा की ढाणी, आलनपुर का निवासी था। पुलिस ने हादस की सूचना परिजनों को दी। रक्षा बंधन के दिन हुए इस हादसे से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। वहीं पुलिस ने पिकअप गाड़ी को जब्त कर लिया है। वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।