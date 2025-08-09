9 अगस्त 2025,

शनिवार

जयपुर

Rajasthan Accident: रक्षाबंधन के दिन भीषण सड़क हादसा, युवक की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम

Rajasthan Road Accident: प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार युवक उछलकर सड़क पर गिर गया। उसे गंभीर चोटें आई थीं।

जयपुर

Rakesh Mishra

Aug 09, 2025

Rajasthan Accident
पुलिस जीप। फाइल फोटो

राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर क्षेत्र में शनिवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। हादसा आलमपुरा तिराहे से हरसौरा की तरफ जाते हुए हुआ। दरअसल यहां एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को सामने से भीषण टक्कर मार दी।

गंभीर चोटें आईं

प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार युवक उछलकर सड़क पर गिर गया। उसे गंभीर चोटें आई थीं। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन युवक की जान नहीं बच पाई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची।

पिकअप गाड़ी जब्त

पुलिस ने बताया कि युवक की पहचान अमित कुमार के रूप में हुई है, जो कि बिस्वा की ढाणी, आलनपुर का निवासी था। पुलिस ने हादस की सूचना परिजनों को दी। रक्षा बंधन के दिन हुए इस हादसे से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। वहीं पुलिस ने पिकअप गाड़ी को जब्त कर लिया है। वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Updated on:

09 Aug 2025 05:13 pm

Published on:

09 Aug 2025 05:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Accident: रक्षाबंधन के दिन भीषण सड़क हादसा, युवक की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम

