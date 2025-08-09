Rajasthan Accident: रक्षाबंधन के दिन भीषण सड़क हादसा, युवक की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम

राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर क्षेत्र में शनिवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। हादसा आलमपुरा तिराहे से हरसौरा की तरफ जाते हुए हुआ। दरअसल यहां एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को सामने से भीषण टक्कर मार दी।
प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार युवक उछलकर सड़क पर गिर गया। उसे गंभीर चोटें आई थीं। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन युवक की जान नहीं बच पाई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची।
पुलिस ने बताया कि युवक की पहचान अमित कुमार के रूप में हुई है, जो कि बिस्वा की ढाणी, आलनपुर का निवासी था। पुलिस ने हादस की सूचना परिजनों को दी। रक्षा बंधन के दिन हुए इस हादसे से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। वहीं पुलिस ने पिकअप गाड़ी को जब्त कर लिया है। वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।