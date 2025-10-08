RPSC Exams 2026: आरपीएससी ने जारी किया 2026 की प्रमुख परीक्षाओं का प्रस्तावित कैलेंडर, देखें आपकी परीक्षा कब ?

जनवरी 2026 डिप्टी कमांडेंट (होम गार्ड्स) भर्ती-2025 11 जनवरी 2026

व्याख्याता (आयुर्वेद विभाग) भर्ती-2025 11 से 15 जनवरी 2026

फरवरी 2026 कनिष्ठ रसायनज्ञ भर्ती-2025 1 फरवरी 2026

सहायक विद्युत निरीक्षक भर्ती-2025 1 फरवरी 2026

मार्च 2026 सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024 (मुख्य) 15 से 18 मार्च 2026

अप्रैल 2026 उपनिरीक्षक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2025 5 अप्रैल 2026

पशु चिकित्सा अधिकारी-2025 19 अप्रैल 2026

सहायक कृषि अभियंता-2025 19 अप्रैल 2026

मई-जून 2026 स्कूल व्याख्याता (स्कूल शिक्षा)-2025 31 मई से 16 जून 2026

प्राध्यापक-कृषि (स्कूल शिक्षा)-2025 31 मई से 16 जून 2026

जुलाई 2026 वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा)-2025 12 से 18 जुलाई 2026