जयपुर

RPSC Exams 2026: आरपीएससी ने जारी किया 2026 की प्रमुख परीक्षाओं का प्रस्तावित कैलेंडर, देखें आपकी परीक्षा कब ?

RPSC Recruitment: जनवरी से जुलाई तक 26 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए होगी परीक्षा, आयोग ने कहा है कि सभी परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम यथासमय जारी किया जाएगा। इस कैलेंडर से अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी समय पर और सुव्यवस्थित ढंग से करने में सहायता मिलेगी।

Oct 08, 2025

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 08, 2025

rpsc exam 2025

rpsc exam 2025

RPSC Exam Calendar: जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने वर्ष 2026 की परीक्षा योजना घोषित कर दी है। आयोग द्वारा जनवरी से जुलाई 2026 के बीच 13 हजार से अधिक पदों के लिए 26 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।

मंगलवार को जारी प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्राध्यापक-कृषि (स्कूल शिक्षा) और कनिष्ठ विधि अधिकारी (JLO) प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियां तय कर दी गई हैं। प्राध्यापक-कृषि परीक्षा 31 मई से 16 जून 2026 तक तथा जेएलओ परीक्षा 26 और 27 जुलाई 2026 को आयोजित होगी।

इसके अलावा आयोग ने जनवरी से जून तक की दस अन्य परीक्षाओं का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है।

📅 आरपीएससी की प्रस्तावित परीक्षा तिथियां (जनवरी–जुलाई 2026)

माहपरीक्षा का नामपरीक्षा तिथि
जनवरी 2026डिप्टी कमांडेंट (होम गार्ड्स) भर्ती-202511 जनवरी 2026
व्याख्याता (आयुर्वेद विभाग) भर्ती-202511 से 15 जनवरी 2026
फरवरी 2026कनिष्ठ रसायनज्ञ भर्ती-20251 फरवरी 2026
सहायक विद्युत निरीक्षक भर्ती-20251 फरवरी 2026
मार्च 2026सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024 (मुख्य)15 से 18 मार्च 2026
अप्रैल 2026उपनिरीक्षक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-20255 अप्रैल 2026
पशु चिकित्सा अधिकारी-202519 अप्रैल 2026
सहायक कृषि अभियंता-202519 अप्रैल 2026
मई-जून 2026स्कूल व्याख्याता (स्कूल शिक्षा)-202531 मई से 16 जून 2026
प्राध्यापक-कृषि (स्कूल शिक्षा)-202531 मई से 16 जून 2026
जुलाई 2026वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा)-202512 से 18 जुलाई 2026
कनिष्ठ विधि अधिकारी (जयपुर विकास प्राधिकरण)-202526 और 27 जुलाई 2026

प्राध्यापक-कृषि परीक्षा के 500 पदों के लिए 5,000 से अधिक आवेदन आए हैं, वहीं जेएलओ परीक्षा के 12 पदों के लिए 13,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

आयोग ने कहा है कि सभी परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम यथासमय जारी किया जाएगा। इस कैलेंडर से अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी समय पर और सुव्यवस्थित ढंग से करने में सहायता मिलेगी।

image

Published on:

08 Oct 2025 11:45 am

RPSC Exams 2026: आरपीएससी ने जारी किया 2026 की प्रमुख परीक्षाओं का प्रस्तावित कैलेंडर, देखें आपकी परीक्षा कब ?

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

