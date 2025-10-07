Rajasthan Govt Jobs: एक पद पर 921 उम्मीदवार, SST में आए सबसे ज्यादा आवेदन, जानें सीनियर टीचर भर्ती की डिटेल्स

राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा के विभागीय वर्ग के लिए 19 अभ्यर्थियों को भी साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है। साक्षात्कार का दौर बीते अप्रेल से शुरू किया गया था। अब अंतिम चरण के साक्षात्कार चल रहे हैं। आरएएस 2023 की भर्ती प्रक्रिया को आवेदन से अंतिम चरण के साक्षात्कार तक 27 माह हो चुके हैं। भर्ती प्रक्रिया में विलंब हो गया है।