Rajasthan Govt Jobs: एक पद पर 921 उम्मीदवार, SST में आए सबसे ज्यादा आवेदन, जानें सीनियर टीचर भर्ती की डिटेल्स

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से सीनियर टीचर भर्ती 2025 के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। कुल 6500 पदों के लिए 12 लाख 64 हजार 886 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं। इससे साफ है कि हर एक पद पर औसतन 195 लोग दावेदार हैं।
विषयवार आवेदन की बात करें तो SST यानी सोशल साइंस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कॉम्पीशन है। यहां 401 पदों के लिए 3 लाख 69 हजार से ज्यादा आवेदन आए हैं। इसका मतलब है कि हर एक पद पर 921 उम्मीदवार टक्कर में हैं।
RPSC ने भर्ती का नोटिफिकेशन 17 जुलाई 2025 को जारी किया था। जिसके बाद 19 अगस्त से 17 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन भरे गए।
5804 पद नॉन-टीएसपी क्षेत्र के लिए
696 पद टीएसपी क्षेत्र के लिए रखे गए हैं।
आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2023 के अंतिम चरण के साक्षात्कार जारी हैं। यह भर्ती 27 महीने बाद पूरी होगी जबकि इस दौरान यूपीएससी देश में दो आइएएस और अधीनस्थ सेवा भर्ती प्रक्रिया पूरी कर चुका है। आयोग ने 972 पदों पर भर्ती के लिए 28 जून 2023 को अधिसूचना जारी की थी।
20 अक्टूबर को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी करने के बाद पिछले साल 20 और 21 जुलाई को आरएएस मेंस परीक्षा का आयोजन कर इस साल 2 जनवरी को नतीजा जारी किया गया। कुल विज्ञापित पदों के विरुद्ध 2168 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए उत्तीर्ण किया है।
राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा के विभागीय वर्ग के लिए 19 अभ्यर्थियों को भी साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है। साक्षात्कार का दौर बीते अप्रेल से शुरू किया गया था। अब अंतिम चरण के साक्षात्कार चल रहे हैं। आरएएस 2023 की भर्ती प्रक्रिया को आवेदन से अंतिम चरण के साक्षात्कार तक 27 माह हो चुके हैं। भर्ती प्रक्रिया में विलंब हो गया है।
अंतिम चरण के साक्षात्कार के बाद नतीजा जारी होगा। इसके बाद सरकार को नए अफसर मिल सकते हैं। लेकिन इसमें दो साल की देरी हो चुकी है।
