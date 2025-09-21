RTE Admission Update : 5 महीने से इंतजार में बच्चे, 22 स्कूलों को नोटिस जारी, अभिभावक मायूस, अफसर मस्त

RTE Admission Update : आरटीई प्रवेश को लेकर निजी स्कूलों की मनमानी साफ दिखाई दे रही है। शिक्षा विभाग की ओर से नोटिस जारी करने के बाद भी स्कूल आरटीई के तहत चयनित बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहे हैं। हाल ही में विभाग ने 21 स्कूलों को नोटिस जारी किए थे। कम स्कूलों को नोटिस जारी करने पर विरोध के बाद अब विभाग ने 22 और स्कूलों को नोटिस थमाए हैं। इन स्कूलों को आरटीई में चयनित बच्चों को प्रवेश देने के लिए पाबंद किया गया है। वहीं, विभाग की ओर से कुछेक स्कूलों पर की जा रही कार्रवाई का अभिभावक संघों ने विरोध भी किया है।