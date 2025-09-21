Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

RTE Admission Update : 5 महीने से इंतजार में बच्चे, 22 स्कूलों को नोटिस जारी, अभिभावक मायूस, अफसर मस्त

RTE Admission Update : आरटीई प्रवेश को लेकर निजी स्कूलों की मनमानी साफ दिखाई दे रही है। 5 महीने से बच्चे इंतजार में हैं। 22 स्कूलों को फिर नोटिस जारी किया गया। इधर अभिभावक मायूस उधर अफसर मस्त हैं।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 21, 2025

RTE Admission Update Jaipur Children have been waiting for 5 months 22 schools issued notices Parents disappointed Rajasthan Officials Happy
फाइल फोटो पत्रिका

RTE Admission Update : आरटीई प्रवेश को लेकर निजी स्कूलों की मनमानी साफ दिखाई दे रही है। शिक्षा विभाग की ओर से नोटिस जारी करने के बाद भी स्कूल आरटीई के तहत चयनित बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहे हैं। हाल ही में विभाग ने 21 स्कूलों को नोटिस जारी किए थे। कम स्कूलों को नोटिस जारी करने पर विरोध के बाद अब विभाग ने 22 और स्कूलों को नोटिस थमाए हैं। इन स्कूलों को आरटीई में चयनित बच्चों को प्रवेश देने के लिए पाबंद किया गया है। वहीं, विभाग की ओर से कुछेक स्कूलों पर की जा रही कार्रवाई का अभिभावक संघों ने विरोध भी किया है।

नोटिस के बाद भी नहीं हुए प्रवेश

संयुक्त अभिभावक संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन ने बताया कि राजधानी जयपुर के 21 निजी स्कूलों को अंतिम चेतावनी स्वरूप नोटिस दिए गए थे। अब 22 और स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं। जिन 21 स्कूलों को पहले नोटिस दिए गए थे, उन्होंने अब तक दाखिले नहीं किए। शिक्षा विभाग ने सात दिन की मोहलत दी थी, लेकिन 12 दिन बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई।

राज्य सरकार-शिक्षा विभाग बच्चों की शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं

संघ का कहना है कि विभाग आदेश पर आदेश जारी कर मगर दाखिले की प्रक्रिया पूरी तरह ठप है। बच्चे पिछले 5 महीने से पढ़ाई इंतजार कर रहे है। राज्य सरकार और शिक्षा विभाग बच्चों की शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं दिख रहे हैं।

इस बार जिन स्कूलों को नोटिस दिए गए

महाराजा सवाई भवानी सिंह स्कूल
ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल
रावत पब्लिक स्कूल
जयपुर विद्यापीठ
भारतीय विद्या भवन विद्या आश्रम
एंजल पब्लिक स्कूल
माउंट लिटेरा जी स्कूल
सेंट जोसफ कॉन्वेंट स्कूल
जानकी देवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 19
सृजन इंटरनेशनल स्कूल
जेवीपी इंटरनेशनल स्कूल
श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल
टर्टल स्कूल, जगतपुरा
आइडियल एजुकेशन पॉइंट न्यू चौधरी पब्लिक स्कूल
फ्लोरोसेंट स्कूल
आरसी डूक्या पब्लिक स्कूल
एसआरएन इंटरनेशनल स्कूल इंडिया
इंटरनेशनल स्कूल
अरविंद श्री विद्या मंदिर लर्निंग
लर्निंग स्टेप स्कूल
क्रेयॉन्स व डे बोर्डिंग स्कूल पैरामाउंट ग्लोबल स्कूल।

Published on:

21 Sept 2025 10:02 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / RTE Admission Update : 5 महीने से इंतजार में बच्चे, 22 स्कूलों को नोटिस जारी, अभिभावक मायूस, अफसर मस्त

