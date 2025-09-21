IMD Alert 21 September : मौसम विभाग का येलो अलर्ट, राजस्थान के 8 जिलों में आज बारिश की चेतावनी

IMD Alert 21 September : राजस्थान में आधे से ज्यादा हिस्से से मानसून रवाना हो गया है। शेष कुछ हिस्से में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के दक्षिणी जिलों में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने बांसवाड़ा, चितौडगढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद संलूबर, सिरोही, उदयपुर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार 22 सितम्बर को भी यही मौसम रहेगा।