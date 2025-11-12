Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

राजस्थान: कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किया दावा, बोले- अंता से कांग्रेस की जीत पक्की है

अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर सचिन पायलट ने दावा किया कि कांग्रेस प्रत्याशी की जीत तय है। साथ ही उन्होंने राजस्थान सरकार की नीतियों और बिहार चुनाव के एग्जिट पोल पर भी टिप्पणी की।

जयपुर

Rakesh Mishra

Nov 12, 2025

फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत तय है। कांग्रेस ने इस सीट से प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा है। पायलट ने दावा किया कि राजस्थान में केवल दो साल में ही बीजेपी सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान में प्रशासनिक अस्थिरता बढ़ती जा रही है। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा, मुख्य सचिव का तबादला किया जा रहा है। यह सब जनता में असंतोष का कारण बन रहा है। उन्होंने कहा कि अंता विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। अब जनता भाजपा के झूठे वादों में नहीं फंसने वाली है।

अंता में जोरदार वोटिंग

आपको बता दें कि बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कुल 80.21 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ है। यहां मुकाबला भाजपा के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच रहेगा।

बिहार चुनाव पर भी बोले

वहीं बिहार विधानसभा चुनाव पर दिए बयान में पायलट ने कहा कि एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते। उन्होंने दावा किया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। दरअसल कई एग्जिट पोल में बिहार में NDA की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण के लिए 6 नवंबर को करीब 65 प्रतिशत वोटिंग हुई थी, जो कि 1951 के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं दूसरे चरण में 68.76 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में NDA ने कुल 125 सीटें जीती थीं और सरकार बनाई थी।

अंता उपचुनाव: लगातार चौथी बार 80% से ज्यादा मतदान, किसको मिलेगा फायदा? BJP-कांग्रेस की क्यों बढ़ी टेंशन?
Published on:

12 Nov 2025 05:03 pm

