राजस्थान: कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किया दावा, बोले- अंता से कांग्रेस की जीत पक्की है

वहीं बिहार विधानसभा चुनाव पर दिए बयान में पायलट ने कहा कि एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते। उन्होंने दावा किया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। दरअसल कई एग्जिट पोल में बिहार में NDA की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण के लिए 6 नवंबर को करीब 65 प्रतिशत वोटिंग हुई थी, जो कि 1951 के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं दूसरे चरण में 68.76 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में NDA ने कुल 125 सीटें जीती थीं और सरकार बनाई थी।