जयपुर

School Building Survey: 4 सितंबर को उच्च न्यायालय में पेश होगी विद्यालय भवनों की स्थिति पर रिपोर्ट

Government Schools Infrastructure: विद्यालय भवनों की सर्वे रिपोर्ट शीघ्र तैयार करें जिला कलेक्टर को दिए निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिक्षा विभाग के अधिकारी व संभागीय आयुक्त हुए शामिल।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 30, 2025

Rajasthan Education Department: जयपुर. राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालय भवनों की स्थिति का सर्वे शीघ्र तैयार की जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। इसको लेकर शनिवार को पूरा करने के स्कूल शिक्षा के शासन सचिव, कृष्ण कुणाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर्स से कहा कि वे निरीक्षण कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण कर जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह रिपोर्ट 4 सितंबर को जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय में पेश की जाएगी।

बैठक में राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त अनुपमा जोरवा, मिड डे मील आयुक्त विश्वमोहन शर्मा, निदेशक माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा सीताराम जाट, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक सुरेश कुमार बुनकर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश के सभी संभागीय आयुक्त भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने विद्यालय भवनों की मजबूती, सुरक्षा और वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए सर्वे की प्रक्रिया शुरू की है। शासन सचिव ने कहा कि यह कार्य छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता से सीधे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

30 Aug 2025 05:09 pm

