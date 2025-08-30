School Building Survey: 4 सितंबर को उच्च न्यायालय में पेश होगी विद्यालय भवनों की स्थिति पर रिपोर्ट

Rajasthan Education Department: जयपुर. राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालय भवनों की स्थिति का सर्वे शीघ्र तैयार की जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। इसको लेकर शनिवार को पूरा करने के स्कूल शिक्षा के शासन सचिव, कृष्ण कुणाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर्स से कहा कि वे निरीक्षण कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण कर जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह रिपोर्ट 4 सितंबर को जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय में पेश की जाएगी।