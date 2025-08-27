Rajasthan Schools Audit: राजस्थान के सभी स्कूलों में अब अनिवार्य होगी सुरक्षा ऑडिट, विभाग ने जारी किए नए दिशा-निर्देश

इस बीच, शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 5 सितंबर तक राज्य के हर छात्र को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन नए कदमों का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है, जिससे किसी भी आपदा से पहले स्कूलों की सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके।