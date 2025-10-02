Senior Citizens: सक्षम जयपुर अभियान के तहत वरिष्ठ नागरिकों को मिला सहायक उपकरणों का लाभ

Saksham Jaipur Campaign: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार संचालित सक्षम जयपुर अभियान वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में नई ऊर्जा और सहारा लेकर आया है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर बुधवार को जामड़ोली स्थित सामाजिक न्याय संकुल में विशेष शिविर आयोजित हुआ। सांसद मंजू शर्मा की अध्यक्षता में हुए इस शिविर में चयनित वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण प्रदान किए गए।