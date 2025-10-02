Senior Citizens: सक्षम जयपुर अभियान के तहत वरिष्ठ नागरिकों को मिला सहायक उपकरणों का लाभ

Saksham Jaipur Campaign: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार संचालित सक्षम जयपुर अभियान वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में नई ऊर्जा और सहारा लेकर आया है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर बुधवार को जामड़ोली स्थित सामाजिक न्याय संकुल में विशेष शिविर आयोजित हुआ। सांसद मंजू शर्मा की अध्यक्षता में हुए इस शिविर में चयनित वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण प्रदान किए गए।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक बी.पी. चंदेल ने बताया कि जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार आयोजित शिविर में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत 1040 वरिष्ठ नागरिकों को कुल 5600 सहायक उपकरण वितरित किए गए। इनमें व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, वॉकिंग स्टिक, बैसाखी, नी-ब्रॉस, सर्वाइकल कॉलर और सेकल बेल्ट जैसे उपकरण शामिल रहे।
समारोह का आयोजन जिला प्रशासन और भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता रवि नय्यर, अतिरिक्त जिला कलक्टर आशीष कुमार, उपखंड अधिकारी राजेश जाखड़, भारत सरकार के सी.आर.सी. निदेशक नीरज मधुकर, एलिम्को के उपप्रबंधक हरीश कुमार कक्कड़ और ललित कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग