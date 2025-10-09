मौत का शॉर्टकट: पुलिया पर रोज लगा रहे जान की बाजी, अवैध कट से नीचे उतरते समय कई बार हो चुके हादसे

Photo: Patrika Network
Dangerous Shortcut: जयपुर. झोटवाड़ा स्थित 200 फीट बायपास पर करधनी चौकी के सामने लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पर चढक़र रास्ता पार कर रहे हैं। इस शॉर्टकट के चक्कर में कई बार हादसे भी हो गए, लेकिन लोगों के साथ जिम्मेदार भी अनदेखी कर रहे हैं।
यहां लोग पेड़ के सहारे चढक़र पुलिया पर आते जाते हैं। जिससे पुलिया पर वाहनों से हादसों की आशंका रहती है। वहीं, पुलिया के दोनों तरफ लोगों ने कई स्थानों पर मनमर्जी के अवैध कट बना रखे हैं। जिनसे वे आवागमन कर रहे हैं। इन अवैध कट से नीचे उतरते समय कई बार तेजी से आ रहे वाहनों से टकराकर लोग घायल भी हो चुके हैं।
पुलिया के नीचे सुबह-शाम यातायात का दबाव रहता है, कुछ लोग इन अवैध कट से आते जाते हैं। कई बार लोगों से समझाइश की जा चुकी है, लेकिन लोग शॉर्टकट रास्ता अपना कर खुद के साथ-साथ अन्य लोगों की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं।
अनिल कुमार, ट्रैफिक हेड कांस्टेबल, करधनी चौकी पुलिया
