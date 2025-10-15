Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर में 106 बीघा में बसाई जा रही थी 6 अवैध कॉलोनी, JDA का चला बुलडोजर

JDA Action: जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने जयपुर शहर सहित आसपास के इलाकों में छह अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Anil Prajapat

Oct 15, 2025

JDA-Action

फोटो: पत्रिका

जयपुर। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने जयपुर शहर सहित आसपास के इलाकों में छह अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। ये कॉलोनियां कुल 106 बीघा भूमि में विकसित की जा रही थीं।

कानोता के ग्राम सिंदोली में 70 बीघा कृषि भूमि पर वैशाली नगर, नमन ग्रुप और राधा गोविंद नगर के नाम से कॉलोनियां बनाई जा रही थीं। इसके अलावा हिंगोनिया गोशाला की भूमि पर अतिक्रमण कर मिट्टी डालकर कॉलोनी में जाने का रास्ता भी बनाया गया था। कार्रवाई के दौरान सभी निर्माण ध्वस्त कर दिए गए और गोशाला की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया।

पुलिस उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी ने बताया कि सांगानेर के खातीपुरा में 15 बीघा भूमि पर मुरली ग्रीन वैली नाम से अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी। इसी तरह ग्राम कालवाड़ के जोबनेर रोड पर 10 बीघा और ग्राम मुंडोता में 11 बीघा कृषि भूमि पर भी अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही थीं। सभी निर्माणों को मौके पर ध्वस्त कर दिया गया।

अन्य कार्रवाई

-ग्राम असरपुरा, इस्कॉन रोड के पास आम रास्तों से अतिक्रमण हटाया गया। यह क्षेत्र कई वर्षों से स्थानीय लोगों के कब्जे में था।

-महावीर नगर के वाई ब्लॉक में 80 फीट चौड़ी सेक्टर रोड को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान चार पक्के मकान समेत अन्य निर्माण हटाए गए।

15 Oct 2025 08:25 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में 106 बीघा में बसाई जा रही थी 6 अवैध कॉलोनी, JDA का चला बुलडोजर

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

