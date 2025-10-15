जयपुर में 106 बीघा में बसाई जा रही थी 6 अवैध कॉलोनी, JDA का चला बुलडोजर

कानोता के ग्राम सिंदोली में 70 बीघा कृषि भूमि पर वैशाली नगर, नमन ग्रुप और राधा गोविंद नगर के नाम से कॉलोनियां बनाई जा रही थीं। इसके अलावा हिंगोनिया गोशाला की भूमि पर अतिक्रमण कर मिट्टी डालकर कॉलोनी में जाने का रास्ता भी बनाया गया था। कार्रवाई के दौरान सभी निर्माण ध्वस्त कर दिए गए और गोशाला की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया।