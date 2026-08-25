जयपुर के SMS अस्पताल में महिला के ऊपर गिरा छत का पंखा, सिर में लगे 15 टांके

जयपुर। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शामिल सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। अस्पताल के चरक भवन स्थित ईएनटी वार्ड में छत का चलता हुआ पंखा अचानक नीचे गिर गया। पंखा वहां मौजूद महिला के सिर पर जा गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद महिला के सिर से खून बहने लगा और वार्ड में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घायल महिला के सिर पर उपचार के दौरान 15 टांके लगाए गए।