Jaipur News: होटल में चल रहा था ऑनलाइन सट्टे का खेल, युवती समेत तीन गिरफ्तार

ऑनलाइन जुआ-सट्टे के मामलों में पुलिस अब केवल मौके पर मौजूद आरोपियों तक सीमित नहीं रहकर पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है। जब्त किए गए मोबाइल और लैपटॉप में मौजूद डेटा की जांच के जरिए पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस नेटवर्क से और कितने लोग जुड़े हैं और सट्टे की रकम का लेन-देन किन खातों या माध्यमों से किया जाता था। फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ और जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।