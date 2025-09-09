Jaipur : एसएमएस अस्पताल जयपुर की नई पहल, मौसमी बीमारियों के लिए खुलेगी नई ओपीडी

SMS Hospital Jaipur : एसएमएस अस्पताल जयपुर की नई पहल। अब मौसमी बीमारियों के लिए नई ओपीडी खुलेगी। इस नई ओपीडी में सिर्फ मौसमी बीमारियों पीड़ित मरीजों का इलाज होगा। एसएमएस अस्पताल में डेंगू, स्क्रब टाइफस, मलेरिया, चिकनगुनिया, जलजनित रोग और अन्य मौसमी बीमारियों के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिस वजह से सामान्य ओपीडी पर काफी भारी आ जाता है। इसलिए एसएमएस अस्पताल जयपुर एक नई ओपीडी की योजना बना रहा है। जिसमें सिर्फ इस तरह के ही मरीज देखे जाएंगे। जिससे सामान्य ओपीडी पर भार कम हो सकेगा। साथ ही मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को विशेष देखभाल हो सकेगी।