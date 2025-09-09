Jaipur : एसएमएस अस्पताल जयपुर की नई पहल, मौसमी बीमारियों के लिए खुलेगी नई ओपीडी

SMS Hospital Jaipur : एसएमएस अस्पताल जयपुर की नई पहल। अब मौसमी बीमारियों के लिए नई ओपीडी खुलेगी। इस नई ओपीडी में सिर्फ मौसमी बीमारियों पीड़ित मरीजों का इलाज होगा। एसएमएस अस्पताल में डेंगू, स्क्रब टाइफस, मलेरिया, चिकनगुनिया, जलजनित रोग और अन्य मौसमी बीमारियों के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिस वजह से सामान्य ओपीडी पर काफी भारी आ जाता है। इसलिए एसएमएस अस्पताल जयपुर एक नई ओपीडी की योजना बना रहा है। जिसमें सिर्फ इस तरह के ही मरीज देखे जाएंगे। जिससे सामान्य ओपीडी पर भार कम हो सकेगा। साथ ही मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को विशेष देखभाल हो सकेगी।
एसएमएस अस्पताल के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कहा, हमारे अस्पताल में मौसमी बीमारियों के मामले सामने आने शुरू हो गए हैं। यदि मामलों में अचानक वृद्धि होती है, तो हम ऐसे मरीजों के बेहतर देखभाल और उपचार के लिए एक अलग ओपीडी शुरू करेंगे। एसएमएस अस्पताल को स्क्रब टाइफस बीमारी को लेकर विशेष सतर्क है।
उन्होंने आगे कहा कि स्क्रब टाइफस की मृत्यु दर अन्य मौसमी बीमारियों की तुलना में काफी अधिक है। दौसा, सवाई माधोपुर, अलवर और अन्य नजदीकी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों से स्क्रब टाइफस के ढेर सारे मामले अस्पताल में आते हैं।
सरकारी अस्पतालों और निजी क्लीनिकों में खांसी, गले में खराश और सर्दी के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि, एसएमएस अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि इन लक्षणों से राहत पाने में 3 से 5 दिन लगते हैं। डॉक्टर ने यह सुझाव दिया कि बुखार होने पर मरीजों को समय पर उपचार लेना चाहिए और बीमारियों का पता लगने पर समय पर उपचार करवाना चाहिए।