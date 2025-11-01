6 लोगों की दर्दनाक मौत वाला आईसीयू खुला, FSL ने की जांच पूरी, हटाया जा रहा जला सामान, एसएमएस प्रशासन ने कहा: अब नए सिरे से बनेगा

SMS FIRE ACCIDENT UPDATE: एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में 5 अक्टूबर को लगी भीषण आग के बाद बंद पड़े आईसीयू वार्ड के नवनिर्माण की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। एफएसएल टीम ने आग से प्रभावित वार्ड की वैज्ञानिक जांच पूरी कर ली है। जांच रिपोर्ट के बाद एसएमएस प्रशासन को आईसीयू खोलने की अनुमति मिल गई है। इसके बाद जले हुए वार्ड की सफाई और पुराने मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है।