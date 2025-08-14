Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan : स्वतंत्रता दिवस पर एसओजी प्रमुख वीके सिंह को मिलेगा राष्ट्रपति पुलिस पदक, जानें उनके कार्य?

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 14, 2025

SOG chief VK Singh will get President Police Medal on Independence Day 2025 Jodhpur know about his work
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और एडीजी एसओजी एवं एटीएस वीके सिंह। फाइल फोटो पत्रिका

Independence Day 2025 : जोधपुर के बरकतुल्ला स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और एडीजी एसओजी एवं एटीएस वीके सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। जानें वीके सिंह ने क्या कार्य किए हैं?

कई हाई-प्रोफाइल जांचों का किया पर्दाफाश

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि वीके सिंह ने प्रदेश की कई जटिल और हाई-प्रोफाइल जांचों की अगुवाई की है। साथ ही संगठित पेपर लीक माफिया और भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार खत्म करने में बड़ा योगदान दिया है। वीके सिंह के इन शानदार कार्यों के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है।

जनता का विश्वास फिर से किया कायम

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि वीके सिंह ने सरकारी भर्ती परीक्षा हो रहीं धोखाधड़ी के कई मामलों की जांच का नेतृत्व किया और जनता का विश्वास फिर से कायम किया। इनमें सब-इंस्पेक्टर (एसआई) 2021 पेपर लीक, जूनियर इंजीनियर (जेईएन) पेपर लीक, फर्जी और पिछली डेट की डिग्रियां बेचने वाला एक रैकेट और एक फर्जी विकलांगता कोटा नेटवर्क का पर्दाफाश किया।

एसआईटी ने लागू किए कड़े प्रोटोकॉल

वीके सिंह विशेष जांच दल के प्रमुख हैं, जिसका काम न केवल पेपर लीक मामलों की जांच करना ही नहीं बल्कि भविष्य में होने वाली किसी भी तरह की चूक को रोकना भी है। उनके नेतृत्व में एसआईटी ने कड़े प्रोटोकॉल लागू किए। जिसके तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) के साथ समन्वय किया और परीक्षा प्रक्रियाओं पर कड़ी निगरानी रखी।

Published on:

14 Aug 2025 01:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan : स्वतंत्रता दिवस पर एसओजी प्रमुख वीके सिंह को मिलेगा राष्ट्रपति पुलिस पदक, जानें उनके कार्य?

