Rajasthan : स्वतंत्रता दिवस पर एसओजी प्रमुख वीके सिंह को मिलेगा राष्ट्रपति पुलिस पदक, जानें उनके कार्य?

वीके सिंह विशेष जांच दल के प्रमुख हैं, जिसका काम न केवल पेपर लीक मामलों की जांच करना ही नहीं बल्कि भविष्य में होने वाली किसी भी तरह की चूक को रोकना भी है। उनके नेतृत्व में एसआईटी ने कड़े प्रोटोकॉल लागू किए। जिसके तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) के साथ समन्वय किया और परीक्षा प्रक्रियाओं पर कड़ी निगरानी रखी।