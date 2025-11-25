Rajasthan : सोनम वांगचुक की हिरासत का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिसंबर तक सुनवाई टाली

वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने रासुका के तहत अपने पति की हिरासत को गैर-कानूनी और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला मनमाना कृत्य बताया। उन्होंने प्रार्थना पत्र पेश कर यह भी कहा कि हिरासत का आदेश पुरानी प्राथमिकी, अस्पष्ट आरोपों और अनुमानों पर आधारित है। इस आदेश का हिरासत के कथित आधारों से कोई सीधा संबंध नहीं है, इसलिए इसका कोई कानूनी या तथ्यात्मक औचित्य नहीं है।