सोप गाँव: अंतिम दिनों में बिक्री बढ़ने की उम्मीदरक्षाबंधन में तीन दिन बाकी, बाजार में नहीं दिखी त्योहार जैसी रौनक

सोप. रक्षाबंधन पर्व में अब महज तीन दिन शेष हैं, लेकिन मंगलवार को कस्बे के बाजार में त्योहार जैसी रौनक नजर नहीं आई। राखी और सजावटी सामग्री की दुकानें रंग-बिरंगी राखियों व अन्य सामान से सजी हुई हैं, लेकिन ग्राहकों की आवाजाही कम रहने से दुकानदारों के चेहरे पर मायूसी दिखाई दी। पर्व के लिए पहले से स्टॉक जुटाकर दुकानें सजाने के बावजूद अपेक्षित बिक्री नहीं होने से व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। बाजार में विभिन्न डिजाइनों और रंगों की राखियां, बच्चों के लिए आकर्षक राखियां, राखी के साथ मिलने वाली सजावटी सामग्री, बिंदी, चूड़ी-कंगन सहित अन्य सामान उपलब्ध हैं। दुकानदारों ने रक्षाबंधन को देखते हुए पहले ही पर्याप्त स्टॉक मंगा लिया था। दुकानों के बाहर और सड़क किनारे सजी राखियां त्योहार के नजदीक आने का अहसास करा रही हैं, लेकिन खरीदारों की कमी के कारण बाजार में अपेक्षित चहल-पहल नहीं बन पाई। व्यापारियों का कहना है कि आमतौर पर रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले ही बाजार में खरीदारी शुरू हो जाती है। इस बार मंगलवार तक बिक्री उम्मीद के अनुरूप नहीं पहुंची है। ऐसे में यदि अंतिम दिनों में भी ग्राहकों की संख्या नहीं बढ़ी तो त्योहार के लिए मंगाया गया सामान अपेक्षित गति से नहीं बिकने की चिंता है। रक्षाबंधन पर्व शुक्रवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार यह श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का पर्व है। पर्व को लेकर आगामी दिनों में बाजार में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।