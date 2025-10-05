Sports Festival: राजस्थान की 10,000 स्कूलों की एक लाख बेटियां दिखाएंगी क्रिकेट का दम, जानें पूरी योजना

Rajasthan Girls Cricket: जयपुर। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर राजस्थान में जनवरी माह से एक अनूठे खेल महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। इस महोत्सव में राज्य के दस हजार स्कूलों की एक लाख बेटियां क्रिकेट के मैदान में उतरकर अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) के कंवीनर दीनदयाल कुमावत ने बताया कि इस आयोजन को राज्य क्रीड़ा परिषद और शिक्षा विभाग के सहयोग से भव्य रूप दिया जाएगा।