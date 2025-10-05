Sports Festival: राजस्थान की 10,000 स्कूलों की एक लाख बेटियां दिखाएंगी क्रिकेट का दम, जानें पूरी योजना

टॉस के लिए तैयारी करतीं टीम।
Rajasthan Girls Cricket: जयपुर। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर राजस्थान में जनवरी माह से एक अनूठे खेल महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। इस महोत्सव में राज्य के दस हजार स्कूलों की एक लाख बेटियां क्रिकेट के मैदान में उतरकर अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) के कंवीनर दीनदयाल कुमावत ने बताया कि इस आयोजन को राज्य क्रीड़ा परिषद और शिक्षा विभाग के सहयोग से भव्य रूप दिया जाएगा।
कुमावत ने कहा कि महोत्सव की शुरुआत जिले और गांव स्तर से होगी, जहां शिक्षा विभाग स्कूलों में बेटियों की क्रिकेट टीम बनाकर मुकाबले आयोजित करेगा। इन मुकाबलों से चयनित टीमें आगे के चरणों में प्रवेश करेंगी। राज्य स्तर पर आने के बाद आयोजन की जिम्मेदारी आरसीए और क्रीड़ा परिषद संभालेगी। सभी मैच स्पोर्ट्स काउंसिल के मैदानों पर खेले जाएंगे।
उन्होंने बताया कि सेमीफाइनल मुकाबले जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में होंगे, जबकि फाइनल नाथद्वारा के मिराज स्टेडियम में खेला जाएगा। कुमावत ने भरोसा दिलाया कि पूरे आयोजन में बेटियों को सर्वोत्तम सुविधाएं और खेल का बेहतरीन माहौल उपलब्ध कराया जाएगा। यह खेल महोत्सव न केवल खेल प्रतिभा को मंच देगा बल्कि ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ जैसे अभियानों को भी सशक्त करेगा।
