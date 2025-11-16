राजस्थान को मिलेगा नया मुख्य सचिव? IAS श्रीनिवास कल आएंगे जयपुर, दोपहर बाद कर सकते हैं कार्य ग्रहण

सोमवार को नए मुख्य सचिव की जॉइनिंग होनी है। मुख्य सचिव कौन होगा? यह भी तय हो चुका है। सिर्फ आदेश आना ही बाकी है। उधर, दिल्ली से रिलीव होकर वरिष्ठ आइएएस वी श्रीनिवास का सोमवार सुबह करीब 11.30 बजे जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम बना है। दोपहर बाद करीब तीन बजे के आसपास वे कार्य ग्रहण कर सकतेे हैं।