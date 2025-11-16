राजस्थान को मिलेगा नया मुख्य सचिव? IAS श्रीनिवास कल आएंगे जयपुर, दोपहर बाद कर सकते हैं कार्य ग्रहण

आईएएस वी श्रीनिवास। फोटो: पत्रिका
जयपुर। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव सुधांश पंत का दिल्ली जाना तय हो गया है। इसके लिए शुक्रवार को आदेश भी जारी हो गए। केन्द्र में सचिव के पद पर कार्यरत वी श्रीनिवास का राजस्थान आना भी तय हो गया है, लेकिन राज्य सरकार अभी तक मुख्य सचिव की नियुक्ति के आदेश जारी नहीं कर पाई है।
सोमवार को नए मुख्य सचिव की जॉइनिंग होनी है। मुख्य सचिव कौन होगा? यह भी तय हो चुका है। सिर्फ आदेश आना ही बाकी है। उधर, दिल्ली से रिलीव होकर वरिष्ठ आइएएस वी श्रीनिवास का सोमवार सुबह करीब 11.30 बजे जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम बना है। दोपहर बाद करीब तीन बजे के आसपास वे कार्य ग्रहण कर सकतेे हैं।
इससे पहले राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक नियुक्ति के समय भी आदेश निकालने में वक्त लिया था। दो जुलाई को राजीव शर्मा दिल्ली से रिलीव हुए थे और तीन जुलाई को जयपुर के लिए रवाना हो गए। इसके बाद सरकार ने उनको पुलिस महानिदेशक बनाए जाने के औपचारिक आदेश जारी कर दिए।
प्रदेश में इस समय सुबोध अग्रवाल सबसे वरिष्ठ आइएएस हैं। सुबोध अग्रवाल अगले माह दिसंबर में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। वी श्रीनिवास आइएएस वरिष्ठता सूची में दूसरे नंबर पर है। अग्रवाल के सेवानिवृत्त होने के बाद जनवरी में वे आइएएस की वरिष्ठता सूची में पहले नंबर पर होंगे।
