स्त्री: देह से आगे विशेष विवेचन कार्यक्रम: ‘हम जीवन के लिए नई ऊर्जा, आंतरिक शक्ति, नया दृष्टिकोण लेकर जा रही हैं’

मुझे यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। विशेष रूप से जब विषय नारी शक्ति का हो, तो वह कार्यक्रम हमेशा प्रेरक होता है। गुलाबजी के दृष्टिकोण से देखें तो इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव यह होगा कि यह उन लोगों की मानसिकता में बदलाव लाएगा जो मानते हैं कि नारी का स्थान केवल घर तक सीमित है या जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। साथ ही, नारी को भी अपनी क्षमता को पहचानने की आवश्यकता है।

सहेली ऑडी, सदस्य, आवा