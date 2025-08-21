Jaipur: ई-रिक्शा से स्टंट… बोला इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स बढ़ा रहा, पुलिस ने किया गिरफ्तार

अधिकारियों के अनुसार, ऐसे स्टंट न केवल आमजन की सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि युवाओं को भी गुमराह करने का काम करते हैं। पूछताछ में फरदीन ने स्वीकार किया कि उसका मकसद सोशल मीडिया पर अधिक फॉलोअर्स हासिल करना था। पुलिस अब सोशल मीडिया पर इस तरह की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी में है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।