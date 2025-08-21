Jaipur: ई-रिक्शा से स्टंट… बोला इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स बढ़ा रहा, पुलिस ने किया गिरफ्तार

जयपुर। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने की चाह में एक 22 वर्षीय ई-रिक्शा चालक को खतरनाक स्टंट करना महंगा पड़ गया। जयपुर पुलिस ने बुधवार को आरोपी फरदीन कुरैशी को गिरफ्तार किया, जो इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए सार्वजनिक सड़कों पर जोखिमभरे स्टंट करता था और पुलिस को खुलेआम चुनौती देता था।
अपराध शाखा और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में फरदीन को विद्याधर नगर इलाके से पकड़ा गया। आरोपी भट्टा बस्ती का रहने वाला है और उसने ई-रिक्शा को तेज गति से चलाते हुए, लापरवाही भरे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। कई वीडियो में वह पुलिस पर तंज कसते और कार्रवाई की चुनौती देते नजर आया, जिससे मामला और गंभीर हो गया।
पुलिस ने फरदीन का ई-रिक्शा भी जब्त कर लिया है। उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अधिकारियों के अनुसार, ऐसे स्टंट न केवल आमजन की सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि युवाओं को भी गुमराह करने का काम करते हैं। पूछताछ में फरदीन ने स्वीकार किया कि उसका मकसद सोशल मीडिया पर अधिक फॉलोअर्स हासिल करना था। पुलिस अब सोशल मीडिया पर इस तरह की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी में है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।