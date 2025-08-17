जयपुर में हटवाड़ों का बढ़ता दायरा, गंदगी-पॉलिथिन से लोग परेशान, कचरे का ढेर लगने से घरों में कैद होने को मजबूर



शहर के कुछ हटवाड़े सुबह से शाम तक लगते हैं तो कुछ जगहों पर सुबह से दोपहर तक हटवाड़े लग रहे हैं। वहीं, कई जगहों पर शाम से रात तक हटवाड़े लगते हैं। कंवर नगर, जनता मार्केट में शुक्रवार और शनिवार दो दिन हटवाड़ा लगता है, जहां गुरुवार रात 8 बजे से ही लोग अपनी दुकानें जमाना शुरू कर देते हैं। वहीं, जिन जगहों पर आधे दिन का हटवाड़ा लगता है, वहां दिनभर परेशानी रहती है।