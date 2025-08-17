Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में हटवाड़ों का बढ़ता दायरा, गंदगी-पॉलिथिन से लोग परेशान, कचरे का ढेर लगने से घरों में कैद होने को मजबूर

जयपुर में हटवाड़ों की बढ़ती संख्या से आवागमन और सफाई की समस्या बढ़ गई है। कॉलोनियों तक फैले हटवाड़ों में खुलेआम पॉलिथिन का उपयोग हो रहा है। निगम के पास पूरी जानकारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

जयपुर

Arvind Rao

Aug 17, 2025

Swachhata Ka Sanskar
Swachhata Ka Sanskar (Patrika Photo)

जयपुर: शहर के विस्तार के साथ हटवाड़ों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। मुख्य मार्गों के साथ आवासीय इलाकों में हटवाड़े लग रहे हैं। इससे लोगों को घर से बाहर निकलते ही आवागमन में परेशानी हो रही है।


बता दें कि दिनभर रहवासी अपने घरों में कैद हो जाते हैं। सुबह उठकर देखते हैं तो घरों के बाहर गंदगी नजर आती है। कचरा उड़कर लोगों के घरों में जा रहा है। नियम-कायदे सब हवा हो रहे हैं। शहर में सोमवार से रविवार तक हर दिन अलग-अलग जगह ये हटवाड़े लग रहे है। दिनों-दिन इनका दायरा बढ़ता जा रहा है। इनकी सीमा कॉलोनियों और गलियों में अंदर तक पहुंच रही है।

ये भी पढ़ें

जयपुर में गंदगी पर सख्ती: 200 स्थानों पर कैमरे, कचरा फेंका तो मिलेगी तुरंत चेतावनी और वसूला जाएगा जुर्माना
जयपुर
Swachhata Ka Sanskar


सुबह से दोपहर तक हटवाड़े लग रहे


शहर के कुछ हटवाड़े सुबह से शाम तक लगते हैं तो कुछ जगहों पर सुबह से दोपहर तक हटवाड़े लग रहे हैं। वहीं, कई जगहों पर शाम से रात तक हटवाड़े लगते हैं। कंवर नगर, जनता मार्केट में शुक्रवार और शनिवार दो दिन हटवाड़ा लगता है, जहां गुरुवार रात 8 बजे से ही लोग अपनी दुकानें जमाना शुरू कर देते हैं। वहीं, जिन जगहों पर आधे दिन का हटवाड़ा लगता है, वहां दिनभर परेशानी रहती है।


किराए पर दे रहे जगह


शहर में कई जगहों पर तो 'हटवाड़ा माफिया' पनप रहे हैं। ये लोग खाली मैदान, लोगों की निजी जमीन व बड़े भूखंडों पर हटवाड़ा लगवा रहे हैं। ये लोग हटवाड़े में दुकान लगाने वालों से किराया तक ले रहे हैं, लेकिन सफाई व सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते।


खुलेआम पॉलिथिन का हो रहा उपयोग


हटवाड़ों में खुलेआम सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथिन का उपयोग हो रहा है। है। उत्पादों के साथ सब्जी बेचने वाले लोगों को हाथों में पॉलिथिन थमा रहे हैं। पॉलिथिन के निशान दूसरे दिन भी हटवाड़े की जगह नजर आते हैं।


सब अधिकारी…पर मूंद रखी आंखें


हटवाड़ों की अनुमति देने, गंदगी के चालान करने, पॉलिथिन के उपयोग पर पाबंदी लगाने, अतिक्रमण हटाने आदि के सब अधिकार निगम के पास हैं। लेकिन हटवाड़ों की अव्यवस्था को लेकर ग्रेटर व हैरिटेज निगम ने आंखें मूंद रखी हैं। निगम के पास उनकी पूरी जानकारी है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करता।


हटवाड़ा लगाने वाले बाजार में गंदगी छोड़ जाते हैं, जो दूसरे दिन तक पड़ी रहती है। इस गंदगी को देख निगम वाले स्थायी दुकानदारों के चालान कर जाते हैं। कचरा हटवाड़ा वाले फैलाते हैं, जुर्माना दुकानदार भर रहे हैं।
-विष्णुदत्त शर्मा, महासचिव, संजय बाजार व्यापार मंडल


महेश नगर में गुरुवार को हटवाड़ा लगता है। इस दिन लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। इस दिन हमारे घर मेहमान आने से भी बचते हैं।
-सुनिता शर्मा, महेश नगर निवासी

ये भी पढ़ें

Swachhata Ka Sanskar: अल्बर्ट हॉल पर जब लड़की ने डांटा तो लोग हुए हैरान फिर मुस्कुराए, जानें कारण
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Aug 2025 12:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में हटवाड़ों का बढ़ता दायरा, गंदगी-पॉलिथिन से लोग परेशान, कचरे का ढेर लगने से घरों में कैद होने को मजबूर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.