Rain Alert : राजस्थान में मानसून जाने के बाद फिर बना सिस्टम, मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट

फोटो-पत्रिका
Rain Alert : जयपुर। राजस्थान में मानसून विदा होने के बाद एक बार फिर सिस्टम विकसित हो गया है। राज्य में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
मौसम केन्द्र के अनुसार पश्चिम विदर्भ पर बना अवदाब कमजोर होकर वेल मार्क लो प्रेशर में परिवर्तित हो चुका है। इसके आगामी 2-3 दिनों में पश्चिम की ओर आगे बढ़ने, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के ऊपर से गुजरते हुए एक अक्टूबर तक गुजरात तट से सटे अरब सागर पर निम्न दाब क्षेत्र के रूप में उभरने की संभावना है।
इसके असर से से राज्य के पूर्वी व दक्षिणी भागों में आगामी 4-5 दिन मेघगर्जन के साथ बारिश होने व दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।
28 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर व जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। इस दौरान उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग