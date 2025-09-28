Rain Alert : राजस्थान में मानसून जाने के बाद फिर बना सिस्टम, मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट

मौसम केन्द्र के अनुसार पश्चिम विदर्भ पर बना अवदाब कमजोर होकर वेल मार्क लो प्रेशर में परिवर्तित हो चुका है। इसके आगामी 2-3 दिनों में पश्चिम की ओर आगे बढ़ने, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के ऊपर से गुजरते हुए एक अक्टूबर तक गुजरात तट से सटे अरब सागर पर निम्न दाब क्षेत्र के रूप में उभरने की संभावना है।