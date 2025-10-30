राजस्थान में भी होगा देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल, 180KM प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी; जानें क्या हैं खासियत

जयपुर। देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अब ट्रायल के लिए तैयार है। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह ट्रेन जल्द ही परीक्षण के लिए मध्यप्रदेश के खजुराहो पहुंची। खास बात ये है कि दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का राजस्थान में भी ट्रायल होगा। ट्रायल के दौरान यह ट्रेन 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती नजर आएगी। बता दें कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने संयुक्त रूप से दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निर्माण किया है।