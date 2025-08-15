4 करोड़ रुपए की लागत से बने शेखावाटी पार्क का लोकार्पण, मिलेगी कई सुविधाएं

खर्रा ने कहा कि पार्क में बच्चों के लिए आधुनिक झूले, ओपन जिम, भ्रमण पथ, बैठने के लिए बेंच, आकर्षक लाइटिंग और फल-फूल वाले पौधों, वृक्षों की व्यवस्था की गई है। यह पार्क न केवल स्थानीय निवासियों बल्कि आसपास के गांवों से आने वाले आगंतुकों के लिए भी विशेष आकर्षण का केंद्र होगा।