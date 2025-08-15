Patrika LogoSwitch to English

4 करोड़ रुपए की लागत से बने शेखावाटी पार्क का लोकार्पण, मिलेगी कई सुविधाएं

Open Gym Facilities: पार्क में बच्चों के लिए आधुनिक झूले, ओपन जिम, भ्रमण पथ, बैठने के लिए बेंच, आकर्षक लाइटिंग और फल-फूल वाले पौधों, वृक्षों की व्यवस्था की गई है। यह पार्क न केवल स्थानीय निवासियों बल्कि आसपास के गांवों से आने वाले आगंतुकों के लिए भी विशेष आकर्षण का केंद्र होगा।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 15, 2025

Shekhawati Park: सीकर। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा ने गुरुवार को नगर विकास न्यास, सीकर द्वारा ग्राम गोकुलपुरा में 3 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित शेखावाटी पार्क का लोकार्पण किया।

खर्रा ने लोकार्पण कार्यक्रम में कहा कि यह पार्क ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए व्यायाम, मनोरंजन और सामाजिक मेल-जोल का प्रमुख केंद्र बनेगा। सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण और रखरखाव में जनता की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।

खर्रा ने कहा कि पार्क में बच्चों के लिए आधुनिक झूले, ओपन जिम, भ्रमण पथ, बैठने के लिए बेंच, आकर्षक लाइटिंग और फल-फूल वाले पौधों, वृक्षों की व्यवस्था की गई है। यह पार्क न केवल स्थानीय निवासियों बल्कि आसपास के गांवों से आने वाले आगंतुकों के लिए भी विशेष आकर्षण का केंद्र होगा।

खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली और स्वच्छता को बढ़ावा देना है ताकि लोगों को बेहतर और स्वस्थ वातावरण मिल सके। उन्होंने ग्रामीणों से पार्क की स्वच्छता और संरक्षण में सक्रिय सहयोग देने का आह्वान किया।

जिला कलक्टर मुकुल शर्मा ने कहा कि खर्रा की यह सौगात सीकरवासियों के लिए लाभकारी होगी और इससे लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। उन्होंने कहा कि यह आमजन का पार्क है और इसके संरक्षण से सभी को इसका लाभ मिलेगा।

समारोह में सीकर के पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व विधायक सीकर रतनलाल जलधारी, मनोज बाटड़, पूर्व यूआईटी अध्यक्ष हरिराम रणवां, मनभरी देवी, सीताराम खीचड़ सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

Published on:

15 Aug 2025 03:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 4 करोड़ रुपए की लागत से बने शेखावाटी पार्क का लोकार्पण, मिलेगी कई सुविधाएं

