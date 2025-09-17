खाटू श्याम जी में पुजारी सेवक महासंघ का द्वितीय प्रांतीय महाधिवेशन 18-19 सितंबर को, 5000 से अधिक पुजारी व प्रतिनिधि होंगे शामिल

महाधिवेशन के मुख्य संयोजक और खाटू श्याम जी मंदिर सेवायत महंत मोहन सिंह दास महाराज ने कहा कि श्याम बाबा की पावन भूमि पर सेवायत पुजारियों के कल्याण की चर्चा करना दैवीय इच्छा का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि सभी पुजारी स्वेच्छा से इसमें भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। महंत मोहन सिंह दास महाराज ने कहा कि गांवों के मंदिरों की स्थिति चिंताजनक है और सेवायत पुजारी भगवान की पूजा-अर्चना करने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से अपेक्षा है कि उनकी समस्याओं पर तत्काल ध्यान देकर समाधान किया जाए।