खाटू श्याम जी में पुजारी सेवक महासंघ का द्वितीय प्रांतीय महाधिवेशन 18-19 सितंबर को, 5000 से अधिक पुजारी व प्रतिनिधि होंगे शामिल

जयपुर। खाटूश्याम जी में पुजारी सेवक महासंघ द्वारा द्वितीय प्रांतीय महाधिवेशन का आयोजन 18 और 19 सितंबर को किया जा रहा है। दो दिवसीय यह महाधिवेशन श्री श्याम चेरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर वालों की धर्मशाला (राजकीय अस्पताल के पास) खाटू श्याम जी में संपन्न होगा। इसमें राजस्थान प्रांत के लगभग 5000 पुजारियों के साथ-साथ मध्य प्रदेश, गुजरात सहित अन्य राज्यों से भी पुजारी प्रतिनिधि शामिल होंगे।
महाधिवेशन का मुख्य उद्देश्य मंदिरों और उनमें सेवा-पूजा करने वाले सेवायत पुजारियों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा करना और उनके समाधान के लिए ठोस सुझाव प्रस्तुत करना है। वर्तमान में पुजारी आर्थिक, प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के अराजकीय मंदिरों में कार्यरत पुजारी भगवान की नियमित पूजा-अर्चना के लिए भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में यह आयोजन महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
महाधिवेशन के मुख्य संयोजक और खाटू श्याम जी मंदिर सेवायत महंत मोहन सिंह दास महाराज ने कहा कि श्याम बाबा की पावन भूमि पर सेवायत पुजारियों के कल्याण की चर्चा करना दैवीय इच्छा का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि सभी पुजारी स्वेच्छा से इसमें भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। महंत मोहन सिंह दास महाराज ने कहा कि गांवों के मंदिरों की स्थिति चिंताजनक है और सेवायत पुजारी भगवान की पूजा-अर्चना करने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से अपेक्षा है कि उनकी समस्याओं पर तत्काल ध्यान देकर समाधान किया जाए।
हाथोज धाम महंत व विधायक बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि यह महाधिवेशन न केवल समस्याओं का समाधान सुझाएगा बल्कि सनातन धर्म की रक्षा और धार्मिक परंपराओं को मजबूत बनाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। इस महाधिवेशन में इन मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा और सरकार एवं संबंधित विभागों के समक्ष सेवायत/पुजारियों के कल्याण हेतु निम्नलिखित प्रमुख मांगें रखी जाएंगी..