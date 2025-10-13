Jaipur News: पर्यटन सीजन में तीसरी लेपर्ड सफारी में सन्नाटा, 4 महीने बाद भी शुरू नहीं हुई ऑनलाइन बुकिंग

दरअसल, विद्याधरनगर से सटे बीड़ पापड़ के जंगल में 22 वर्ग किमी क्षेत्र में वन विभाग ने आधी अधूरी तैयारी के साथ 5 जून को लेपर्ड सफारी शुरू की थी। उसे भी झालाना और आमागढ़ की तरह पर्यटन का नया आकर्षण बनाने की योजना थी, लेकिन अभी तक अव्यवस्थाओं से जूझ रही है। चार माह बाद भी अभी तक इसका ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम तैयार नहीं हुआ है। जिससे पर्यटक वेबसाइट या ऐप पर बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सीमित ऑफलाइन बुकिंग के कारण सप्ताहभर में नाम मात्र के ही सफारी वाहन जंगल में जा पा रहे हैं। वहीं विभागीय अफसर भी इस सफारी के प्रचार-प्रसार में कोई खास रुचि नहीं दिखा रहे हैं। मामले में वन अधिकारियों का कहना है कि फाइल प्रक्रिया में है, जल्द ही ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी।