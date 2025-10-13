Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur News: पर्यटन सीजन में तीसरी लेपर्ड सफारी में सन्नाटा, 4 महीने बाद भी शुरू नहीं हुई ऑनलाइन बुकिंग

जयपुर में पर्यटन सीजन शुरू होने से रणथम्भौर, सरिस्का, झालाना-आमागढ़ समेत अन्य जंगलों में संचालित सफारी में सैलानियों की अच्छी-खासी रौनक देखी जा रही है। वहीं, राजधानी की तीसरी लेपर्ड सफारी बीड़ पापड़ के जंगल में सैलानियों के नहीं आने से सन्नाटा पसरा पड़ा है।

2 min read

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 13, 2025

जयपुर में बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी में सन्नाटा, पत्रिका फोटो

Beed Papad Leopard Safari: जयपुर में पर्यटन सीजन शुरू होने से रणथम्भौर, सरिस्का, झालाना-आमागढ़ समेत अन्य जंगलों में संचालित सफारी में सैलानियों की अच्छी-खासी रौनक देखी जा रही है। वहीं, राजधानी की तीसरी लेपर्ड सफारी बीड़ पापड़ के जंगल में सैलानियों के नहीं आने से सन्नाटा पसरा पड़ा है। इसकी वजह प्रचार-प्रसार व ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया शुरू नहीं होना बताया जा रहा है। ऐसे में नई सौगात शुरुआत में ही दम तोड़ती नजर आ रही है।

दरअसल, विद्याधरनगर से सटे बीड़ पापड़ के जंगल में 22 वर्ग किमी क्षेत्र में वन विभाग ने आधी अधूरी तैयारी के साथ 5 जून को लेपर्ड सफारी शुरू की थी। उसे भी झालाना और आमागढ़ की तरह पर्यटन का नया आकर्षण बनाने की योजना थी, लेकिन अभी तक अव्यवस्थाओं से जूझ रही है। चार माह बाद भी अभी तक इसका ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम तैयार नहीं हुआ है। जिससे पर्यटक वेबसाइट या ऐप पर बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सीमित ऑफलाइन बुकिंग के कारण सप्ताहभर में नाम मात्र के ही सफारी वाहन जंगल में जा पा रहे हैं। वहीं विभागीय अफसर भी इस सफारी के प्रचार-प्रसार में कोई खास रुचि नहीं दिखा रहे हैं। मामले में वन अधिकारियों का कहना है कि फाइल प्रक्रिया में है, जल्द ही ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी।

फुल चल रही झालाना सफारी

इधर, जयपुर की झालाना सफारी में रोजाना सभी स्लॉट फुल चल रहे हैं। आगामी दिनों में पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की संभावना अधिकारियों ने जताई है। सैलानी झालाना सफारी के लिए अग्रिम बुकिंग भी करवा रहे हैं। जबकि बीड़ पापाड़ के जंगल में बीते 5 जून को शुरू हुई तीसरी लेपर्ड सफारी से फिलहाल सैलानी दूरी बना रहे हैं।

आमागढ़ में अच्छी हो रही साइटिंग

झालाना से सटे आमागढ़ जंगल में इन दिनों अच्छी साइटिंग हो रही है। जिससे पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है। वीकेंड पर दोनों पारी के स्लॉट फुल बताए जा रहे हैं। सामान्य दिनों में भी अच्छी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। दिवाली से नए साल तक ऐसा ही माहौल देखे जाने की उम्मीद है। इधर, नाहरगढ़ जैविक उद्यान में संचालित लॉयन व टाइगर सफारी, पार्क व हाथीगांव में भी इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 10:20 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur News: पर्यटन सीजन में तीसरी लेपर्ड सफारी में सन्नाटा, 4 महीने बाद भी शुरू नहीं हुई ऑनलाइन बुकिंग

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजेंद्र राठौड़ ने कहा ‘मुझे और सतीश पूनिया को सियासत की सीढ़ी पर सांप ने डस लिया’, जानें फिर मदन राठौड़ व जूली ने क्या कहा?

Satish Poonia Book Release Program Rajendra Rathod said know what Madan Rathod and Julie said
जयपुर

जयपुर-अजमेर हाइवे पर सड़क हादसा, सड़क पर पाम ऑयल से फिसली एंबुलेंस, 2 की मौके पर दर्दनाक मौत, तीन लोग घायल

Jaipur-Ajmer Highway Road Accident
जयपुर

Jaipur Discom: क्या इतनी सस्ती है जान,FRT टीम के हाथों में न ग्लव्स, न ही पैरों में रबर के जूते

जयपुर

SMS अस्पताल में लाक्षागृह से हालात, 18 माह में 16 बार अग्निकांड, फिर भी नहीं चेते

जयपुर

Jaipur SMS Hospital: डेढ़ साल में 16 बार लगी आग, हर बार सिस्टम रहा मौन, सभी रिपोर्ट ठंडे बस्ते में

SMS Hospital fire accident
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.