Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

RTE: राजस्थान में हजारों बच्चे प्रवेश से रहे वंचित, 4 महीने बाद भी सिर्फ 21 स्कूलों को नोटिस

RTE Update: आरटीई में चयनित होने के बाद भी बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार नहीं मिल रहा है। निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 12, 2025

RTE-Update
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। आरटीई में चयनित होने के बाद भी बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार नहीं मिल रहा है। निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं। सत्र शुरू होने के चार महीने बाद अब शिक्षा विभाग हरकत में आया है।

विभाग ने जयपुर शहर के ऐसे 21 स्कूलों को चिन्हित किया है। इन स्कूलों को विभाग ने नोटिस जारी किया है, साथ ही आरटीई में चयनित बच्चों को प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने प्रवेश नहीं देने पर मान्यता रद्द करने की चेतावनी भी दी है।

वहीं, दूसरी ओर कार्यवाही पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सिर्फ 21 स्कूलोें को नोटिस जारी कर खानापूर्ति कर ली गई। जबकि जयपुर में करीब तीन हजार से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिन्हें आरटीई में चयनित होने के बाद भी प्रवेश नहीं मिला।

ये भी पढ़ें

आस्था की उड़ान पर ब्रेक, नियमों के फेर में फंसी खाटूश्यामजी-सालासर हेलीकॉप्टर सेवा
सीकर
Helicopter-Service

पांच महीने से बच्चे घरों में, पढ़ाई से वंचित

संयुक्त अभिभावक संघ ने इसका विरोध किया है। संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन ने कहा है कि दाखिला प्रक्रिया शुरू हुए पूरे पांच महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी अधिकांश बच्चे किताब-कॉपी के बजाय घर की चारदीवारी में कैद हैं और पढ़ाई का इंतजार कर रहे हैं। पिछले तीन महीनों से नोटिसों की औपचारिकता निभाई जा रही है।

बच्चों की पढ़ाई शुरू नहीं हुई। जब निजी स्कूलों में परीक्षाएं तक हो रही हैं, तब आरटीई योजना के तहत चयनित बच्चे अभी तक कक्षा का चेहरा तक नहीं देख पाए हैं। संघ ने विभाग पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ़ 21 निजी स्कूलों को अंतिम चेतावनी देना दिखावटी कदम है।

इन स्कूलों को जारी किए नोटिस

सीडलिंग मार्डन स्कूल
मॉर्डन स्कूल मानसरोवर
महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय
वर्धमान इंटरनेशनल स्कूल
भारतीय विद्या भवन विद्या आश्रम
माय ओन स्कूल श्यामनगर
टैगोर इंटरनेशनल स्कूल मानसरोवर
सरस्वती पब्लिक स्कूल
वारेन एकेडमी
नीरजा मोदी मानसरोवर
इंडिया इंटरनेशनल स्कूल मानसरोवर
स्टार किड्स एकेडमी
ब्राइट फ्यूचर स्कूल
युगान्तर इंटरनेशनल स्कूल
मदर ग्रेस स्कूल
डिफेंस पब्लिक स्कूल
ज्ञान ज्योति स्कूल
सनस्टार स्कूल
टैगोर इंटरनेशनल विद्यालय
अमेरिकन इंटरनेशनल विद्यालय
सेंट विलफ्रेड स्कूल

ये भी पढ़ें

Rain Alert: राजस्थान में फिर पलटेगा मौसम, इस तारीख से शुरू होगा झमाझम बारिश का दौर
जयपुर
rajasthan-rain-alert

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

मदन दिलावर

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 08:05 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / RTE: राजस्थान में हजारों बच्चे प्रवेश से रहे वंचित, 4 महीने बाद भी सिर्फ 21 स्कूलों को नोटिस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.