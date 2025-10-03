Tiger Reserve: बाघों की नर्सरी के रूप में अपनी पहचान बना रहा राजस्थान का यह अभयारण्य

Rajasthan Wildlife: जयपुर। वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने सरिस्का टाइगर रिजर्व की ऐतिहासिक उपलब्धि की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की कुशल नीतियों से यह अभयारण्य अब बाघों की नर्सरी के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने बताया कि सरिस्का में बाघों की संख्या 50 से अधिक हो चुकी है, जिससे यहां पर्यटन को नई गति मिलेगी और राजस्थान अन्य राज्यों को भी बाघ भेजने में सक्षम होगा।
1—अभयारण्य में पर्यटकों की सुविधा के लिए नए रूट खोलने का कार्य प्रगति पर है।
2—कुशालगढ़ से थानागाजी थैंक्यू बोर्ड तक उच्च गुणवत्ता की सड़क जल्द ही तैयार होगी।
3—नटनी का बारा से ढाईपेडी मार्ग का चौड़ीकरण भी चल रहा है।
4—भर्तृहरि बाबा पुलिया और जिन्दौली घाटी सड़क को भी उत्कृष्ट गुणवत्ता से बनाया जाएगा।
वन्यजीव सप्ताह के तहत सरिस्का स्पोर्ट्स मीट का शुभारम्भ भी किया गया। इस अवसर पर वन्यजीव मॉनिटरिंग एवं सुरक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसे राज्यमंत्री ने स्कूली विद्यार्थियों के साथ देखा। उन्होंने स्वयं गाइड की भूमिका निभाते हुए विद्यार्थियों को उपकरणों की जानकारी दी और उनके सवालों के जवाब दिए। बच्चे मंत्री को अपना गाइड बनाकर उत्साहित नजर आए। इस दौरान पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया।
अलवर। तीन माह की बंदी के बाद सरिस्का टाइगर रिजर्व 2 अक्टूबर को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। रिजर्व खुलते ही पहले दिन का रोमांच दोगुना हो गया, जब पर्यटकों ने एसटी-9 बाघ की साइटिंग की। कैमरे में कैद हुई इस झलक ने सैकड़ों पर्यटकों को रोमांचित कर दिया।
पहले दिन करीब 600 पर्यटक रिजर्व पहुंचे। सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक और दोपहर 3:30 से शाम 7 बजे तक दो पारियों में सफारी आयोजित की गई। इस दौरान पर्यटकों को जिप्सी और कैंटर सहित 35 वाहनों की सुविधा उपलब्ध कराई गई।
वन्यजीव प्रेमियों का कहना है कि सरिस्का का प्राकृतिक सौंदर्य और बाघों की झलक एक अविस्मरणीय अनुभव है। विभाग को उम्मीद है कि सीजन की शुरुआत में मिली इस बाघ दर्शन की सफलता से पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होगी। इससे स्थानीय पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
बाघ की साइटिंग ने जहां सफारी सीजन की शानदार शुरुआत की है, वहीं विभाग के लिए यह वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों की बड़ी उपलब्धि भी साबित हो रही है।
