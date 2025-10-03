Tiger Reserve: बाघों की नर्सरी के रूप में अपनी पहचान बना रहा राजस्थान का यह अभयारण्य

Rajasthan Wildlife: जयपुर। वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने सरिस्का टाइगर रिजर्व की ऐतिहासिक उपलब्धि की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की कुशल नीतियों से यह अभयारण्य अब बाघों की नर्सरी के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने बताया कि सरिस्का में बाघों की संख्या 50 से अधिक हो चुकी है, जिससे यहां पर्यटन को नई गति मिलेगी और राजस्थान अन्य राज्यों को भी बाघ भेजने में सक्षम होगा।