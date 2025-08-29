Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Train Cancelled: भारी बारिश और तकनीकी कार्यों के चलते रद्द रहेगी ये ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट

Rajasthan News: बीकानेर रेल मंडल के सादुलपुर यार्ड में अगले माह तकनीकी कार्य की वजह से जयपुर-श्रीगंगानगर समेत छह ट्रेनों का संचालन रद्द रहेगा। साथ ही, एक दर्जन ट्रेन आंशिक रद्द रहेंगी।

जयपुर

Akshita Deora

Aug 29, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Indian Railways Cancelled Trains: जम्मू मंडल के कठुआ -माधोपुर पंजाब स्टेशन के मध्य ब्रिज संख्या 17 पर तकनीकी समस्या के कारण शुक्रवार को रेल यातायात प्रभावित रहेगा। इस वजह से रेलवे ने उत्तर पश्चिम रेलवे की आठ ट्रेनों का संचालन प्रारंभिक स्टेशन से रद्द कर दिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार शुक्रवार को बाड़मेर-जम्मूतवी,जम्मूतवी-बाड़मेर, भगत की कोठी-जम्मूतवी, जम्मूतवी-भगत की कोठी, अजमेर-जम्मूतवी, जम्मूतवी-अजमेर, साबरमती-जम्मूतवी व जम्मूतवी-साबरमती ट्रेन का संचालन प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रहेगा।

तकनीकी कार्य के चलते रद्द रहेंगी 6 ट्रेन

बीकानेर रेल मंडल के सादुलपुर यार्ड में अगले माह तकनीकी कार्य की वजह से जयपुर-श्रीगंगानगर समेत छह ट्रेनों का संचालन रद्द रहेगा। साथ ही, एक दर्जन ट्रेन आंशिक रद्द रहेंगी।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार 19 सितंबर को श्रीगंगानगर-जयपुर ट्रेन, 20 सितंबर को जयपुर-श्रीगंगानगर ट्रेन, रेवाड़ी-बीकानेर-रेवाड़ी ट्रेन, हिसार-रेवाड़ी-हिसार ट्रेन प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रहेगी। इसी प्रकार 19 व 20 सितंबर को लुधियाना-चूरू, 20-21 चूरू-लुधियाना, 20 सितंबर को जयपुर-बठिंडा, जोधपुर-हिसार ट्रेन, हनुमानगढ़-सादुलपुर-सादुलपुर ट्रेन, श्रीगंगानगर-सादुलपुर-श्रीगंगानगर ट्रेन, बीकानेर-हिसार ट्रेन, 21 सितंबर को बठिंडा-जयपुर ट्रेन, हिसार-बीकानेर ट्रेन, हिसार-जोधपुर ट्रेन आंशिक रद्द रहेगी। इसके अलावा 20 सितंबर को रेवाड़ी-जोधपुर ट्रेन, हिसार-तिरूपति ट्रेन, जोधपुर-दिल्ली सराय ट्रेन, दिल्ली-हिसार ट्रेन, हरिद्वार-भावनगर टर्मिनस ट्रेन और 19 सितंबर को हावडा-बाड़मेर ट्रेन, 17 सितंबर को तिरूपति-हिसार ट्रेन बदले रूट से संचालित होगी।

आंशिक रद्द रहेगी हिसार-बीकानेर ट्रेन

रेलवे के चूरू -आसलू रेलखण्ड के मध्य तकनीकी कार्य के चलते आधा दर्जन से अधिक ट्रेेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 11 नवंबर को रेवाड़ी-बीकानेर पैसेंजर ट्रेन, बीकानेर -हिसार, बीकानेर-रेवाड़ी पैसेंजर ट्रेन, जोधपुर-हिसार ट्रेन व हिसार-जोधपुर ट्रेन, लुधियाना-चूरू ट्रेन व 12 सितंबर को हिसार-बीकानेर ट्रेन, चूरू-लुधियाना पैसेंजर ट्रेन चूरू-हिसार के मध्य आंशिक रद्द रहेगी। इसी प्रकार 10 नवंबर को प्रयागराज-लालगढ़, बान्द्रा टर्मिनस-श्रीगंगानगर बदले रूट से संचालित होगी। 11 नवंबर को जोधपुर-दिल्ली सराय ट्रेन, बीकानेर-दिल्ली सराय ट्रेन रीशिड्यूल होगी।

29 Aug 2025 07:29 am

