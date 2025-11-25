Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Trade Fair: भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान मंडप बना सांस्कृतिक पहचान का सबसे बड़ा आकर्षण

Indian Heritage: दिल्ली के मंच पर उतरा रंग-बिरंगा राजस्थान, पर्यटक मॉडल और लोककला ने मोहा मन, हस्तशिल्प, लोकनृत्य और कठपुतली शो से सजी राजस्थान की जीवंत झलक।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 25, 2025

Rajasthan Pavilion: जयपुर. नई दिल्ली में आयोजित 44 वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान मंडप दर्शकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मंडप में प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के भव्य मॉडल, पारंपरिक हस्तशिल्प और लोककलाओं ने आगंतुकों का मन मोह लिया। हाड़ौती, मेवाड़ और मेरवाड़ा अंचलों को विशेष थीम के साथ प्रस्तुत किया गया, जहां लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर न केवल जानकारी ले रहे हैं बल्कि यादगार तस्वीरें भी खींच रहे हैं।

राजस्थान की लोकसंस्कृति की जीवंत झलक ने मेले को और भी खास बना दिया। कठपुतली शो और पारंपरिक लोकनृत्य की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों से लेकर विदेशी पर्यटकों तक, सभी ने इन प्रस्तुतियों का भरपूर आनंद लिया। सीकर से आए प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार अशोक भट्ट ने बताया कि यह मंच कलाकारों के लिए अपनी परंपरा को जीवित रखने का सशक्त माध्यम है और लोगों की सराहना उन्हें नई ऊर्जा देती है।

इस दौरान रोमानिया के प्रतिनिधिमंडल ने भी राजस्थान मंडप का दौरा कर स्टॉलों पर प्रदर्शित उत्पादों की खुले दिल से प्रशंसा की और स्थानीय कारीगरों से संवाद किया। यह मंडप न केवल राजस्थान की पहचान को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित कर रहा है, बल्कि उसकी सांस्कृतिक विरासत को भी नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Free Treatment: दुर्लभ रोग पीड़ित बच्चों के लिए नई उम्मीद बनी आयुष्मान बाल सम्बल योजना
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Nov 2025 06:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Trade Fair: भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान मंडप बना सांस्कृतिक पहचान का सबसे बड़ा आकर्षण

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dharmendra News: जिस रामगढ़ में हुई थी शोले की शूटिंग… वहीं फूटा था धर्मेंद्र का गुस्सा, फिल्म डायरेक्टर ने सुनाई 40 साल पुरानी कहानी

Dharmendra
जयपुर

Rajasthan Politics: निकाय-पंचायत चुनाव पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान, OBC आरक्षण पर दो-टूक, बताया कब होगा इलेक्शन

Jhabar Singh Kharra
जयपुर

तब धरम जी बोले थे- भगवान सदा मुझ पर मेहरबान रहे हैं…

ओपिनियन

एलन मस्क के एआइ सपने और धरातल की हकीकत

ओपिनियन

संपादकीय : जरूरी है निर्दोष कैदियों को मुआवजे का प्रावधान

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.