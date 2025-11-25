Trade Fair: भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान मंडप बना सांस्कृतिक पहचान का सबसे बड़ा आकर्षण

Rajasthan Pavilion: जयपुर. नई दिल्ली में आयोजित 44 वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान मंडप दर्शकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मंडप में प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के भव्य मॉडल, पारंपरिक हस्तशिल्प और लोककलाओं ने आगंतुकों का मन मोह लिया। हाड़ौती, मेवाड़ और मेरवाड़ा अंचलों को विशेष थीम के साथ प्रस्तुत किया गया, जहां लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर न केवल जानकारी ले रहे हैं बल्कि यादगार तस्वीरें भी खींच रहे हैं।