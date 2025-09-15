Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur: हिंगोनिया टोल प्लाजा पर बम की तरह फटा ट्रेलर का टायर: केबिन का टूटा कांच, कर्मचारी हुआ घायल

Hingonia toll plaza: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ट्रेलर का टायर इतनी तेज आवाज के साथ फटा कि वहां मौजूद लोगों को विस्फोट होने का आभास हुआ। धमाके से टोल प्लाजा पर काम कर रहे कर्मचारियों और वहां से गुजर रहे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया।

जयपुर

Kamal Mishra

Sep 15, 2025

Hingonia toll plaza
टायर फटने के बाद टूटा केबिन का कांच (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। कानोता थाना क्षेत्र के हिंगोनिया टोल प्लाजा पर शनिवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक ट्रेलर का टायर अचानक जोरदार धमाके के साथ फट गया। इस घटना का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद मामला सामने आया।

यहां देखें वीडियो :

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आगरा रोड से रिंग रोड की ओर जा रहा एक भारी ट्रेलर अचानक हादसे का शिकार हुआ। ट्रेलर का टायर इतनी तेज आवाज के साथ फटा कि वहां मौजूद लोगों को विस्फोट होने का आभास हुआ। धमाके से टोल प्लाजा पर काम कर रहे कर्मचारियों और वहां से गुजर रहे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया।

टोल बूथ का केबिन टूटा

धमाके की ताकत इतनी ज्यादा थी कि बूथ के केबिन का शीशा टूटकर अंदर गिर पड़ा। उस समय केबिन में मौजूद कर्मचारी कांच की चपेट में आ गया और घायल हो गया। साथी कर्मचारियों ने तुरंत उसे बाहर निकाला और नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। गनीमत रही कि घटना में कोई गंभीर हादसा नहीं हुआ, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था।

बम धमाके की तरह आई आवाज

टोल प्लाजा पर मौजूद लोगों ने बताया कि आवाज इतनी तेज थी कि कुछ पल के लिए सभी को लगा जैसे कोई बड़ा ब्लास्ट हुआ हो। इसके बाद लोग इधर-उधर भागने लगे और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

घायल का चल रहा इलाज

इधर, घटना का वीडियो वायरल होने के बाद यह चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे टायर फटने के तुरंत बाद केबिन का शीशा टूटकर गिरा और अंदर मौजूद कर्मचारी घायल हुआ। फिलहाल, घायल कर्मचारी का इलाज चल रहा है।

Published on:

15 Sept 2025 10:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: हिंगोनिया टोल प्लाजा पर बम की तरह फटा ट्रेलर का टायर: केबिन का टूटा कांच, कर्मचारी हुआ घायल

