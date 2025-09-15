Jaipur: हिंगोनिया टोल प्लाजा पर बम की तरह फटा ट्रेलर का टायर: केबिन का टूटा कांच, कर्मचारी हुआ घायल

धमाके की ताकत इतनी ज्यादा थी कि बूथ के केबिन का शीशा टूटकर अंदर गिर पड़ा। उस समय केबिन में मौजूद कर्मचारी कांच की चपेट में आ गया और घायल हो गया। साथी कर्मचारियों ने तुरंत उसे बाहर निकाला और नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। गनीमत रही कि घटना में कोई गंभीर हादसा नहीं हुआ, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था।