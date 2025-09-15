जोधपुर में प्रॉपर्टी डीलर पर अंधाधुंध फायरिंग, एक गोली जांघ पर लगी… गंभीर हालत में भर्ती

Jodhpur Firing: जोधपुर। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के झालामंड स्थित लाइट चौराहे पर सोमवार सुबह दिनदहाड़े हुई फायरिंग से शहर में सनसनी फैल गई। प्रॉपर्टी डीलर नाथूराम प्रजापत को हमलावरों ने निशाना बनाया और उनकी जांघ में गोली लगी। घायलावस्था में उन्हें तुरंत मथुरादास माथुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।
घटना के बाद इलाके में आक्रोश भड़क उठा। बड़ी संख्या में प्रजापत समाज के लोग, जिनमें महिलाएं और युवा भी शामिल थे, सड़क पर उतर आए और डांगियावास-जैसलमेर बायपास रोड पर जाम लगाकर धरना दिया। लोगों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी और कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
पुलिस जांच में सामने आया कि नाथूराम प्रजापत और रवि विश्रोई के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। रविवार रात भी दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। इसी कड़ी में सोमवार सुबह रवि ने नाथूराम को फोन कर मिलने के लिए बुलाया।
नाथूराम अपने भाई हीरालाल के साथ गाड़ी से रिंग रोड, फिटकासनी पहुंचे। जैसे ही वह वाहन से उतरे, पहले से घात लगाए हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ तीन से चार राउंड फायर किए। एक गोली नाथूराम की जांघ में जा धंसी, जबकि बाकी गोलियां कार के शीशे और बोनट पर लगीं।
वारदात की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नाकाबंदी शुरू की। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने सोमवार दोपहर तक इस मामले में दो आरोपियों को डिटेन कर लिया। हालांकि, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमों को अलग-अलग स्थानों पर भेजा गया है। फिलहाल पुलिस घटना के पीछे की साजिश, हथियार की बरामदगी और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
इस बीच, स्थानीय लोगों का कहना है कि खुलेआम इस तरह की फायरिंग ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।