Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

जोधपुर में प्रॉपर्टी डीलर पर अंधाधुंध फायरिंग, एक गोली जांघ पर लगी… गंभीर हालत में भर्ती

Jodhpur Firing: नाथूराम अपने भाई हीरालाल के साथ गाड़ी से रिंग रोड, फिटकासनी पहुंचे। जैसे ही वह वाहन से उतरे, पहले से घात लगाए हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ तीन से चार राउंड फायर किए।

जोधपुर

Kamal Mishra

Sep 15, 2025

Jodhpur Firing
जोधपुर में दिनदहाड़े चली गोली (फोटो-पत्रिका)

Jodhpur Firing: जोधपुर। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के झालामंड स्थित लाइट चौराहे पर सोमवार सुबह दिनदहाड़े हुई फायरिंग से शहर में सनसनी फैल गई। प्रॉपर्टी डीलर नाथूराम प्रजापत को हमलावरों ने निशाना बनाया और उनकी जांघ में गोली लगी। घायलावस्था में उन्हें तुरंत मथुरादास माथुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

घटना के बाद इलाके में आक्रोश भड़क उठा। बड़ी संख्या में प्रजापत समाज के लोग, जिनमें महिलाएं और युवा भी शामिल थे, सड़क पर उतर आए और डांगियावास-जैसलमेर बायपास रोड पर जाम लगाकर धरना दिया। लोगों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी और कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan News : 20 साल से नौकरी कर रही महिला शिक्षिका गिरफ्तार, खुलासा से मचा हड़कंप
धौलपुर
Female teacher arrested

आपसी रंजिश आई सामने

पुलिस जांच में सामने आया कि नाथूराम प्रजापत और रवि विश्रोई के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। रविवार रात भी दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। इसी कड़ी में सोमवार सुबह रवि ने नाथूराम को फोन कर मिलने के लिए बुलाया।

नाथूराम अपने भाई हीरालाल के साथ गाड़ी से रिंग रोड, फिटकासनी पहुंचे। जैसे ही वह वाहन से उतरे, पहले से घात लगाए हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ तीन से चार राउंड फायर किए। एक गोली नाथूराम की जांघ में जा धंसी, जबकि बाकी गोलियां कार के शीशे और बोनट पर लगीं।

दो आरोपी डिटेन

वारदात की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नाकाबंदी शुरू की। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने सोमवार दोपहर तक इस मामले में दो आरोपियों को डिटेन कर लिया। हालांकि, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमों को अलग-अलग स्थानों पर भेजा गया है। फिलहाल पुलिस घटना के पीछे की साजिश, हथियार की बरामदगी और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

इस बीच, स्थानीय लोगों का कहना है कि खुलेआम इस तरह की फायरिंग ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

दर्दनाक हादसा: रोडवेज बस से उतरते समय महिला टायर के नीचे आई, मौके पर ही मौत
अलवर
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 09:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर में प्रॉपर्टी डीलर पर अंधाधुंध फायरिंग, एक गोली जांघ पर लगी… गंभीर हालत में भर्ती

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.