जोधपुर में प्रॉपर्टी डीलर पर अंधाधुंध फायरिंग, एक गोली जांघ पर लगी… गंभीर हालत में भर्ती

वारदात की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नाकाबंदी शुरू की। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने सोमवार दोपहर तक इस मामले में दो आरोपियों को डिटेन कर लिया। हालांकि, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमों को अलग-अलग स्थानों पर भेजा गया है। फिलहाल पुलिस घटना के पीछे की साजिश, हथियार की बरामदगी और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।