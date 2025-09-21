Patrika LogoSwitch to English

Vande Bharat Train: लो आ गई खुशखबरी, 25 सितम्बर से राजस्थान में चलेंगी दो नई वंदेभारत ट्रेनें, समय सारिणी भी जारी

Vande Bharat Train in Rajasthan: जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदेभारत व उदयपुर सिटी-चंडीगढ़ ट्रेन का संचालन होगा शुरू।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 21, 2025

Vande Bharat Express
Vande Bharat Express (फोटो सोर्स: @AshwiniVaishnaw)

Jodhpur delhi vande bharat: जयपुर. राजधानी जयपुर से चंडीगढ़, दिल्ली, उदयपुर और जोधपुर के लिए सफर करने वालों के लिए त्योहारी सीजन में राहत की खबर है। इस माह जयपुर को वंदेभारत समेत दो नई ट्रेनों की सौगात मिल जाएगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 25 सितंबर से जोधपुर-दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदेभारत ट्रेन व उदयपुर सिटी-चंडीगढ़ ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों ट्रेनों को बांसवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम से वर्चुअल उद्घाटन कर रवाना करेंगे।

आठ घंटे में जोधपुर से दिल्ली

रेलवे अधिकारियों के अनुसार जोधपुर-दिल्ली-जोधपुर कैंट वंदेभारत ट्रेन मंगलवार को छोडकऱ हर दिन संचालित होगी। जोधपुर से यह ट्रेन सुबह 5.30 बजे रवाना होकर दोपहर 1.30 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी। जयपुर जंक्शन पर सुबह 9.35 बजे आएगी और 5 मिनट का ठहराव करेगी। दिल्ली कैंट पर यह ट्रेन दोपहर 3.10 बजे रवाना होकर शाम 7.10 बजे जयपुर और रात 11.15 बजे जोधपुर पहुंचेगी। यह ट्रेन जोधपुर से रवाना होने के बाद डेगाना, मकराना, फुलेरा, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी, गुरुग्राम स्टेशन पर ठहराव करेगी फिर दिल्ली कैंट स्टेशन पर पहुंचेगी। यह ट्रेन 8 घंटे 05 मिनट में जोधपुर से दिल्ली कैंट (605 किमी) पहुंच जाएगी।

सप्ताह में दो दिन चलेगी यह ट्रेन

उदयपुर से चंडीगढ़ के बीच शुरू होने वाली नई ट्रेन वाया जयपुर होकर संचालित होगी। यह ट्रेन सप्ताह मेें दो दिन संचालित होगी। उदयपुर से यह बुधवार व शनिवार को और चंडीगढ़ से यह ट्रेन गुरुवार व रविवार को चलेगी। उदयपुर से यह शाम 4.05 बजे रवाना होकर रात 11.10 बजे जयपुर और अगले दिन सुबह 9.50 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी। चंडीगढ़ से ट्रेन सुबह 11.20 बजे रवाना होकर रात 9.25 बजे जयपुर और अगले दिन सुबह 5.25 बजे उदयपुर पहुंचेगी। यह ट्रेन मावली, कपासन, चंदेरिया, भीलवाड़ा, अजमेर, फुलेरा, गांधीनगर समेत कई स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Sept 2025 03:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Vande Bharat Train: लो आ गई खुशखबरी, 25 सितम्बर से राजस्थान में चलेंगी दो नई वंदेभारत ट्रेनें, समय सारिणी भी जारी

