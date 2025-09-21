Vande Bharat Train: लो आ गई खुशखबरी, 25 सितम्बर से राजस्थान में चलेंगी दो नई वंदेभारत ट्रेनें, समय सारिणी भी जारी

रेलवे अधिकारियों के अनुसार जोधपुर-दिल्ली-जोधपुर कैंट वंदेभारत ट्रेन मंगलवार को छोडकऱ हर दिन संचालित होगी। जोधपुर से यह ट्रेन सुबह 5.30 बजे रवाना होकर दोपहर 1.30 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी। जयपुर जंक्शन पर सुबह 9.35 बजे आएगी और 5 मिनट का ठहराव करेगी। दिल्ली कैंट पर यह ट्रेन दोपहर 3.10 बजे रवाना होकर शाम 7.10 बजे जयपुर और रात 11.15 बजे जोधपुर पहुंचेगी। यह ट्रेन जोधपुर से रवाना होने के बाद डेगाना, मकराना, फुलेरा, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी, गुरुग्राम स्टेशन पर ठहराव करेगी फिर दिल्ली कैंट स्टेशन पर पहुंचेगी। यह ट्रेन 8 घंटे 05 मिनट में जोधपुर से दिल्ली कैंट (605 किमी) पहुंच जाएगी।