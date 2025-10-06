Vasundhara Raje: ‘कई लोग बाहर से पतले हैं पर उनमें अंदरूनी चर्बी, जो सबसे ज्यादा खतरनाक’, राजे के बयान से मची खलबली



पिछले साल राजस्थान की सात विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक सोशल मीडिया पोस्ट सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया था। राजे ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा था, बादल कुछ देर तो सूरज को अदृश्य कर सकते हैं, पर सूर्य की दमक को रोकने का सामर्थ्य उनमें नहीं।