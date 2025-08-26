Jaipur: हमें पता चला है आपको डायबिटीज है, आइए हमारे यहां, अस्पतालों तक पहुंचा मरीजों की बीमारी का राज

Invasion of Privacy: जयपुर सोचिए आपको अचानक किसी अनजान नंबर से कॉल आए और कहा जाए… हमें पता चला है आपको डायबिटीज है आइए हमारे अपताल में बेहतरीन डॉक्टर है। सुनते ही आप सकते में जाते है कि आखिर हमारी बीमारी कर राज अस्पताल तक कैसे पहुंचा? यही हो रहा है राजधानी जयपुर में। निजी अस्पताल मरीजों को रिझाने के लिए नया पैतरा अपना रहे है। फोन कॉल पर भेजे जा के ऑफर से यह साफ है कि मरीजों की निजी जानकारी, उनकी जांच और दवा खरीद का ब्यौरा कुछ अस्पतालों तक पहुंच रहा है।