Weather Alert : चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ का असर, राजस्थान में झमाझम, इन 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

जयपुर। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठे चक्रवात के असर से राजस्थान में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। सोमवार को जयपुर में सुबह से बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बूंदाबांदी के बीच मौसम ठंडा रहा। धुंध छाने के बीच दृश्यता भी कम रही। तापमान में भी चार से छह डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। कोटा के खातोली में 69 एमएम बारिश दर्ज की गई। वहीं उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, डूंगरपुर, बूंदी, करौली, पाली, राजसमंद और अजमेर में भी बारिश का दौर देर शाम तक जारी रहा। बूंदी जिले में तेज बारिश के चलते गुढ़ा बांध का एक गेट खोलकर 642 क्यूसेक पानी की निकासी की गई।