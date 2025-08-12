12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika Logo

जयपुर

Weather Alert 12 August: राजस्थान के इन 3 जिलों में अभी-अभी आया बारिश का अलर्ट, अगले 3 घंटे में बारिश की संभावना

Monsoon Update: मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर ने मंगलवार को दोपहर 2.30 बजे यलो अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के अनुसार अलवर, भरतपुर व सवाईमाधोपुर जिले व आस-पास के क्षेत्र में अगले तीन घंटे में बारिश की चेतावनी दी है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 12, 2025

Rain Forecast Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में अब धीरे-धीरे मौसम बदल रहा है। इधर मौसम विभाग ने अभी-अभी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के तीन जिलों में अगले 180 मिनट में बारिश की संभावना जताई गई है।
मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर ने मंगलवार को दोपहर 2.30 बजे यलो अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के अनुसार अलवर, भरतपुर व सवाईमाधोपुर जिले व आस-पास के क्षेत्र में अगले तीन घंटे में बारिश की चेतावनी दी है।

Updated on:

12 Aug 2025 03:11 pm

Published on:

12 Aug 2025 02:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Alert 12 August: राजस्थान के इन 3 जिलों में अभी-अभी आया बारिश का अलर्ट, अगले 3 घंटे में बारिश की संभावना

