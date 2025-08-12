Weather Alert 12 August: राजस्थान के इन 3 जिलों में अभी-अभी आया बारिश का अलर्ट, अगले 3 घंटे में बारिश की संभावना

Rain Forecast Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में अब धीरे-धीरे मौसम बदल रहा है। इधर मौसम विभाग ने अभी-अभी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के तीन जिलों में अगले 180 मिनट में बारिश की संभावना जताई गई है।

मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर ने मंगलवार को दोपहर 2.30 बजे यलो अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के अनुसार अलवर, भरतपुर व सवाईमाधोपुर जिले व आस-पास के क्षेत्र में अगले तीन घंटे में बारिश की चेतावनी दी है।