Weather Alert: देर रात मौसम विभाग का अलर्ट, पश्चिम राजस्थान में पूरी रात बरसेंगे बादल

Heavy Rain in Rajasthan: जयपुर। पश्चिमी राजस्थान में मौसम इस बार कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं। आज पश्चिम राजस्थान के कई जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया हुआ था। वहीं अब देर रात दस बजे मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगले तीन घंटे तक जैसलमेर व बाड़मेर में तेज बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग ने आठ सितम्बर को जिन जिलों में अतिभारी बारिश की चेतावनी दी है कि उनमें सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर व जालोर शामिल हैं। इनमें अतिभारी बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग ने आज यानी सात सितम्बर को रात दस बजे दस जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें से बाड़मेर व जैसलमेर में भारी बारिश की चेतावनी दी है कि वहीं सिरोही, जालोर, भरतपुर, धौलपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू जिलों में अगले तीन घंटे में हल्की से मध्यम बारिश आ सकती है।
भारी बारिश के चलते कई जिलों में आठ सितम्बर को स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इनमें उदयपुर, जालोर, उदयपुर जिलों में स्कूलों में अवकाश के आदेश हो चुके हैं।