Weather Alert: देर रात मौसम विभाग का अलर्ट, पश्चिम राजस्थान में पूरी रात बरसेंगे बादल

Heavy Rain in Rajasthan: जयपुर। पश्चिमी राजस्थान में मौसम इस बार कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं। आज पश्चिम राजस्थान के कई जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया हुआ था। वहीं अब देर रात दस बजे मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगले तीन घंटे तक जैसलमेर व बाड़मेर में तेज बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग ने आठ सितम्बर को जिन जिलों में अतिभारी बारिश की चेतावनी दी है कि उनमें सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर व जालोर शामिल हैं। इनमें अतिभारी बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है।