Weather Update: राजस्थान के 12 जिलों में देर रात तक बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Rain Alert: जयपुर। राजस्थान में मानसून कई इलाकों से विदा हो चुका है। लेकिन इधर मौसम ने एक बार फिर से पलटी मार ली है। आज सुबह से राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग ने आज रात दस बजे छह बारअलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने 29 सितम्बर को रात दस बजे अगले तीन घंटे का अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत जयपुर, सवाईमाधोपुर, नागौर, सीकर, बीकानेर, टोंक, कोटा, जोधपुर, पाली, अजमेर व भीलवाड़ा जिलों व आस-पास के क्षेत्रोंमें अगले तीन घंटे में बारिश आने की संभावना जताई गई है।