Weather Update: राजस्थान के 12 जिलों में देर रात तक बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Rain Alert: जयपुर। राजस्थान में मानसून कई इलाकों से विदा हो चुका है। लेकिन इधर मौसम ने एक बार फिर से पलटी मार ली है। आज सुबह से राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग ने आज रात दस बजे छह बारअलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने 29 सितम्बर को रात दस बजे अगले तीन घंटे का अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत जयपुर, सवाईमाधोपुर, नागौर, सीकर, बीकानेर, टोंक, कोटा, जोधपुर, पाली, अजमेर व भीलवाड़ा जिलों व आस-पास के क्षेत्रोंमें अगले तीन घंटे में बारिश आने की संभावना जताई गई है।
पश्चिम विदर्भ पर बना बना अवदाब आज कमजोर होकर वेल माक्र्ड लो प्रेशर में परिवर्तित हो चुका है। इसके आगामी 2-3 दिनों में पश्चिम की ओर आगे बढऩे, दक्षिण गुजरात एवं सौराष्ट्र के ऊपर से गुजरते हुए 1 अक्टूबर तक गुजरात तट से सटे उत्तर-पूर्व अरब सागर पर निम्न दबाव क्षेत्र के रूप में उभरने की संभावना है।
उपरोक्त के प्रभाव से राज्य के पूर्वी व दक्षिणी भागों में आगामी 3-4 दिन मेघगर्जन के साथ बारिश होने व दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।
29 सितम्बर से 3 अक्टूबर के दौरान कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर व जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। इस दौरान उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग