जयपुर

Weather Update 14 August: स्वतंत्रता दिवस से पहले इंद्रदेव मेहरबान, जयपुर में सुबह से हो रही बारिश

Imd Weather Update: मौसम विभाग ने आज भी कई जिलोंं में यलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अलवर, भरतपुर, करौली व दौसा जिलों में आज बारिश की संभावना है। इन जिलों में हल्की से मध्यम व कहीं-कहीं भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 14, 2025

जयपुर शहर में सुबह से कई जगहों पर बारिश हो रही है। आसमान में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। फोटो-पत्रिका।
जयपुर शहर में सुबह से कई जगहों पर बारिश हो रही है। आसमान में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। फोटो-पत्रिका।

Monsoon Update Rajasthan: जयपुर। बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने से राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने जा रहा है। इसके असर से स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले ही जयपुर सहित पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में इंद्रदेव मेहरबान हो गए हैं। जयपुर में आज सुबह से कई इलाकों में बारिश हो रही है।

ये भी पढ़ें

Bisalpur Dam Gates: बारिश नहीं होने के कारण 18 दिन बाद बीसलपुर बांध का खुला है मात्र एक गेट
जयपुर
बीसलपुर बांध में रिकॉर्ड पानी की निकासी: छह गेटों की ऊंचाई बढ़ाई गई, 84 हजार क्यूसेक से अधिक जल प्रवाह। फोटो पत्रिका

इसलिए आया बारिश का दौर

मौसम विभाग, जयपुर के अनुसार यह तंत्र अगले 24 घंटों में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और तीव्र होकर "वेलमाक्र्ड लो-प्रेशर एरिया" में बदल सकता है। इसके असर से राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होगा।
मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। वहीं, दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान, विशेषकर कोटा और उदयपुर संभाग में 15 से 18 अगस्त के बीच कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।

आज भी 4 जिलों में ओरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने आज भी कई जिलोंं में यलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अलवर, भरतपुर, करौली व दौसा जिलों में आज बारिश की संभावना है। इन जिलों में हल्की से मध्यम व कहीं-कहीं भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। आकाशीय बिजली गिरने की भी आंशका है। इन क्षेत्रों में तीस से पचास किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की जानकारी मौसम विभाग ने दी है। इसके अलावा 14 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इधर जयपुर में सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं।

ये भी पढ़ें

Weather Update 11 August: बंगाल की खाड़ी से आएंगी नमी भरी हवाएं, फिर आया भारी बारिश का दौर, 2 दिन झमाझम
जयपुर
Rajasthan-Heavy-rain

Published on:

14 Aug 2025 10:52 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update 14 August: स्वतंत्रता दिवस से पहले इंद्रदेव मेहरबान, जयपुर में सुबह से हो रही बारिश

