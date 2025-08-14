Weather Update 14 August: स्वतंत्रता दिवस से पहले इंद्रदेव मेहरबान, जयपुर में सुबह से हो रही बारिश

मौसम विभाग ने आज भी कई जिलोंं में यलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अलवर, भरतपुर, करौली व दौसा जिलों में आज बारिश की संभावना है। इन जिलों में हल्की से मध्यम व कहीं-कहीं भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। आकाशीय बिजली गिरने की भी आंशका है। इन क्षेत्रों में तीस से पचास किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की जानकारी मौसम विभाग ने दी है। इसके अलावा 14 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इधर जयपुर में सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं।