Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर, भरतपुर व बीकानेर संभाग में 3 दिन बारिश, बढेगी सर्दी

मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि 19 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। वहीं 22 से 24 जनवरी के बीच एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। इसके असर से जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है, जबकि बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में भी बूंदाबांदी के आसार हैं।