Weather Update : मौसम विभाग का Prediction, राजस्थान के इन 2 जिलों में थोड़ी देर में बारिश का अनुमान, 20-30 KMPH स्पीड से चलेगी तेज ​हवा

Weather Update : मौसम विभाग का आज रविवार 5 अक्टूबर को नया अलर्ट आया है। राजस्थान के इन 2 जिलों में थोड़ी देर में बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार थोड़ी देर में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिले और आस-पास के क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली, मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही 20-30 KMPH रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। वैसे राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आज रविवार और कल (सोमवार) राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के साथ ओले गिरने और तेज आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इस सिस्टम का असर राजस्थान में 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को सबसे अधिक रहेगा। इन 2 दिन में राजस्थान के लगभग सभी जिलों में तेज आंधी चलने, बारिश होने के साथ कई स्थानों पर ओले गिरने की संभावना है। इस सिस्टम का प्रभाव 8 अक्टूबर तक रहने की संभावना है।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में राजस्थान में सबसे अधिक बारिश चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में 33 M.M. दर्ज की गई। जबकि पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में मौसम ड्राय रहा।
जयपुर में मौसम बेहद सुहावना है। सुबह से ठंडी हवाएं तेज गति से चल रहीं हैं। धूप भी निकल आई है। जयपुर में आज सुबह 10 बजे तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं आज जयपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
