Weather Update : मौसम विभाग का Prediction, राजस्थान के इन 2 जिलों में थोड़ी देर में बारिश का अनुमान, 20-30 KMPH स्पीड से चलेगी तेज ​हवा

Weather Update : मौसम विभाग का आज रविवार 5 अक्टूबर को नया अलर्ट आया है। राजस्थान के इन 2 जिलों में थोड़ी देर में बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार थोड़ी देर में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिले और आस-पास के क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली, मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही 20-30 KMPH रफ्तार से तेज ​हवा चलने की संभावना है। वैसे राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आज रविवार और कल (सोमवार) राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के साथ ओले गिरने और तेज आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।